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Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado vratila se u domovinu u napetu političku situaciju nakon više od 10 meseci egzila.

"Ovde sam. Sa vama", napisala je Mačado u nedelju na društvenoj mreži Iks. Njen povratak usledio je nakon višestrukih ranijih bezuspešnih pokušaja da ponovo uđe u zemlju.

U januaru, mesec dana nakon što je Mačado pod okriljem noći gliserom napustila Venecuelu kako bi primila Nobelovu nagradu za mir u Norveškoj, SAD su uhapsile njenog protivnika, predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Trampova administracija je potom podržala njegovu zamenicu, Delsi Rodrigez, kao liderku, te je ona položila zakletvu kao privremena predsednica, da bi kasnije potpisala naftni sporazum koji je Sjedinjenim Državama obezbedio veoma povoljne uslove.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanska potpredsednica Delsi Rodrigez koja vodi zemlju nakon američkog zarobljavanja predsednika Nikolasa Madura Foto: RAYNER PENA R/EFE, Ariana Cubillos/AP, MIGUEL GUTIERREZ/EFE

Mačado dočekana ovacijama

Mačado je u nedelju fotografisana na misi u crkvi u venecuelanskoj državi Lara, okružena pristalicama koje su je grlile i stezale joj ruku.

Zatim je krenula ka prestonici Karakasu u koloni pristalica koje su klicale. Dodatne pristalice okupile su se duž rute njenog puta ka glavnom gradu.

Fotografisana je nasmejana dok je virila kroz krovni prozor automobila prilikom ulaska u Karakas kasno u nedelju uveče.

1/6 Vidi galeriju Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado na ulicama Karakasa nakon više od 10 meseci egzila Foto: Pedro Mattey/AP, RONALD PENA R/EFE

"Noć ponovnog susreta u našem Karakasu. Za ponovno spajanje svake porodice, za slobodu svakog političkog zatvorenika, za slobodu Venecuele", napisala je na Iksu.

Njen saveznik, bivši predsednički kandidat Edmundo Gonzalez, potvrdio je njen dolazak, navevši u saopštenju: "Oduševljen sam što mogu da vam saopštim da je naša liderka, moja draga Marija Korina, na venecuelanskom tlu".

- Danas je veoma važan dan za Venecuelance. Sa njom se vraća naš suvereni glas da vodi i usmerava ovaj proces - izjavio je Gonzalez.

Dodao je da će se uskoro pridružiti Mačado u Venecueli kako bi poveli zemlju "ka slobodi".

Sedam puta pokušala da se vrati u Venecuelu

Savetnik Mačadove izjavio je u septembru da je ona tokom prethodnih nekoliko nedelja sedam puta pokušala da se vrati u Venecuelu, ali je svaki put odbijena. Bilo je izveštaja da su SAD učestvovale u odlaganju njenog povratka, što je Vašington negirao.

Nije jasno šta Mačado planira dalje da preduzme sada kada se vratila, ali je ranije govorila da bi se ponovo kandidovala za predsednicu ukoliko bi izbori bili održani. Njena mogućnost da se vrati u zemlju uvek je zavisila od odobrenja Trampove administracije, koje je, čini se, sada dobijeno.

Kao nepokolebljiva zagovornica demokratije, Mačado je 2023. godine pobedila na nezavisnim predsedničkim predizborima - održanim van zvanične izborne komisije Madurove vlade - osvojivši više od 90% glasova.

Uprkos pobedi na predizborima, Madurova vlada joj je zabranila da se kandiduje za javnu funkciju, optužujući je za prevaru i poreske prekršaje. Mačado je odbacila te optužbe, nazivajući ih politički motivisanim. Poslednje dane u zemlji provela je skrivajući se u sigurnim kućama pre nego što je pobegla u Norvešku da primi Nobelovu nagradu.

Maduro u zatvoru u Njujorku

Na izborima 2024. godine, njen saveznik Gonzalez nastupio je umesto nje u trci protiv Madura.

Izborna komisija, blisko povezana sa vladom, proglasila je Madura pobednikom bez objavljivanja detaljnih rezultata glasanja.

Opozicija je tvrdila da je na izborima pobedio Gonzalez, a ne Maduro, priloživši kopije izbornih zapisnika kao dokaz.

Madura su američke snage uklonile iz zemlje u januaru, i on se trenutno nalazi u zatvoru u Njujorku, gde se suočava sa optužbama za trgovinu drogom, ilegalno oružje i mučenje. Izjasnio se da nije kriv.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Portparol Mačadove nazvao je njen povratak "velikim korakom ka demokratskoj tranziciji i slobodnim, poštenim i proverljivim predsedničkim izborima u bliskoj budućnosti".

- Zahvaljujemo predsedniku Donaldu Trampu, državnom sekretaru Marku Rubiju, vladi SAD, Kongresu i savezničkim vladama na njihovom kontinuiranom vođstvu i podršci - dodao je njen portparol David Smolanski.

Obraćajući se novinarima u nedelju, Tramp je rekao da "ne zna ništa o" njenom povratku, dodavši kako se nada da je ona "na bezbednom".

- Mislim da je veoma fina žena. Poklonila mi je svoju Nobelovu nagradu, pa šta bih drugo mogao da kažem? I nadam se da je bezbedna - izjavio je on.

U januaru je Mačado posetila Belu kuću i poklonila svoju Nobelovu nagradu Trampu. Komitet koji dodeljuje ovu nagradu prethodno je saopštio da se ona "ne može opozvati, deliti niti prenositi na druge".

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Američki državni sekretar Marko Rubio pohvalio je ulogu svoje zemlje u obezbeđivanju njenog povratka kroz razgovore o političkom pomirenju.

"Uslovi koji omogućavaju bezbedan povratak gospođe Mačado u Venecuelu direktan su rezultat pregovora o pomirenju koje podržavaju SAD, a koji su već doveli do oslobađanja stotina političkih zatvorenika i povratka stotina ličnosti iz političke opozicije iz egzila", objavio je na Iksu.