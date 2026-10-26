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Australijska poslanica Helen Hejns oglasila se prvi put nakon što su joj amputirane obe noge posle stravičnog incidenta u kome se napadač zaleteo na nju automobilom nekoliko puta.

Nezavisnu poslanicu (65) više puta je udario automobil marke "Tojota Lend kruzer" pre nego što ju je osumnjičeni naoružan nožem prikleštio ispod vozila. Hrabri meštani oborili su navodnog napadača Brendana Njudženta (43) na zemlju pre nego što je teško povređena Hejns helikopterom prebačena u bolnicu.

Njene prve reči nakon napada prošlog ponedeljka bile su raspitivanje o bezbednosti njenog osoblja, uz izraze zahvalnosti prolaznicima i lekarima.

Poslanica Alegra Spender izjavila je u parlamentu da je suprug povređene poslanice, Fil Hejns, opisao njene prve trenutke nakon buđenja u bolnici.

- Fil nam je preneo tvoje prve reči kada si se probudila posle napada. Tvoja prva briga nakon buđenja bila je za tvoje saradnike, uz zahvalnost hitnim službama, medicinskim sestrama i prolaznicima. To tačno oslikava tvoj karakter - poručila je Spender.

- Ljudi su govorili o tvojoj empatiji i dostojanstvu, i to zaslužuje priznanje. Ali mislim da to stvara sliku o tebi kao o nekoj vrsti bezazlene sile koja prolazi kroz parlament - dodala je ona.

- Ono što želim da kažem jeste da si ti takođe i pokretačka snaga za promene - zaključila je poslanica.

Političarka je hitno prebačena u bolnicu u Melburnu sa "teškim" povredama donjeg dela tela i u ponedeljak uveče je podvrgnuta operaciji leve noge. Dan kasnije, amputirana joj je i druga noga.

1/5 Vidi galeriju Australijska poslanica Helen Hejns Foto: MICK TSIKAS/AAP

Premijer Australije Entoni Albaneze nazvao je Hejns "borcem" i rekao da su tuga i šok nakon navodnog napada automobilom "kao kamen u našim srcima".

Gledajući prema njenom poslaničkom mestu za izbornu jedinicu Indi u skupštinskoj sali, rekao je: „Teško je zamisliti bilo koga na ovom mestu sa neukrotivijim sjajem u očima, sjajem koji više nego jasno ukazuje na istinsku unutrašnju snagu.“

Ministarka poljoprivrede Džuli Kolins dodala je da njene prve reči „nisu iznenađenje ni za koga od nas koji je poznajemo“.

- Nakon svega što je preživela, razmišljala je o drugima - rekla je Kolins.

Policija istražuje motiv ovog zastrašujućeg čina i navodno proverava da li je Njudžent bio vođen porodičnom netrpeljivošću.

Osumnjičeni boluje od šizofrenije i ima retko neurološko oboljenje, navode lokalni mediji. Veruje se da je imao buran odnos sa ocem Robom i maćehom Kristin Kaningam. Policija sada ispituje mogućnost da se automobilom zaleteo u Hejns zamenivši je za omraženog člana porodice.

Druga teorija je da je ovaj aktivista, koji je oštro istupao protiv ugovora sa izraelskom vojskom i opisivao sebe kao nekoga ko je "švorc" i ko živi u "hroničnom bolu", namerno ciljao nezavisnu poslanicu u svesnom činu "terora".

U parlamentu su u ponedeljak mnogi poslanici kroz suze odali počast i pozvali na više ljubaznosti i strpljenja u političkom diskursu.