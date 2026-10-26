OTVORIO JE VRATA, SPAVALI SU UNUTRA... A ONDA JE UBACIO BOMBU: Uhapšen manikir zbog zastrašujućeg zločina! Svađa sa komšiniciom eskalirala u EKSPLOZIJU
- U Obu u Novosibirskoj oblasti uhapšen je manikir iz kozmetičkog salona, osumnjičen da je bacio bombu u stan komšinice sa kojom je bio u sukobu.
- U eksploziji i požaru povređene su dve osobe, a muškarac je zadobio teške opekotine i oboje su hospitalizovani.
U gradu Obu, u Novosibirskoj oblasti u Rusiji uhapšen je četrdesetogodišnji manikir, zaposlen u kozmetičkom salonu, koji je pokušao da raznese svoje komšije.
Kako navodi "Baza", on je optuživao komšinicu da vodi "krek kuću", mesto gde dolaze ljudi kako bi konzumirali narkotike, i sa njom je već duže vreme bio u sukobu.
Vrata bila otključana, on im ubacio bombu
U eksploziji, koja se desila 21. oktobra uveče, povređene su dve osobe.
Prema navodima istražitelja, osumnjičeni je ušao u stan u ulici Boljšaja i unutra bacio eksplozivnu napravu.
U stanu su se u tom trenutku nalazile dvadesetdevetogodišnja žena i njen poznanik, star 30 godina.
"Baza" prenosi da su žrtve spavale, a da su vrata stana bila otključana. Eksplozija je izazvala požar. Muškarac je zadobio teške opekotine, a obe žrtve su hospitalizovane.
Iz suda je saopšteno da su preživeli zahvaljujući pravovremenoj medicinskoj intervenciji.
Prema navodima ovog kanala, osumnjičeni, identifikovan kao Jevgenij H, radio je u kozmetičkom salonu pod nazivom "Zlatna ribica".
"Lovio" narkomane po gradu sa istomišljenicima
U slobodno vreme je, navodno, tragao za mestima koja posećuju korisnici droga, ponekad uz pomoć istomišljenika, a zatim je o tome obaveštavao članove porodica tih osoba.
Muškarca su uhapsili pripadnici policije i Federalne službe bezbednosti (FSB).
Optužen je za pokušaj ubistva dve osobe, izvršen na način koji je predstavljao opasnost za javnost. Gradski sud u Obu mu je 23. oktobra odredio pritvor.
Istražitelji trenutno utvrđuju okolnosti incidenta. Tok istrage nadgleda Tužilaštvo Novosibirske oblasti.
(Kurir.rs/Life.ru)