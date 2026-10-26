KRCAT AUTOBUS SURVAO SE 20 METARA NIZ LITICU! Jeziva nesreća u Španiji ostavila 87 povređenih: Dramatični snimci spasavanja iz provalije! (FOTO/VIDEO)
- Autobus je u regionu Barselone pao niz nasip od 20 metara posle sudara s putničkim automobilom, a povređeno je 87 ljudi.
- Oko 50 povređenih i dalje je u bolnici, dok je devetoro u kritičnom, polukritičnom stanju ili na reanimaciji.
- Vatrogasci i spasilačke ekipe ostaju na terenu, a vozilo će danas pokušati da izvuku velikom dizalicom.
Od 87 ljudi koliko je povređeno kada je autobus u Španiji juče pao niz liticu, oko 50 je i dalje hospitalizovano, saopštio je danas Horhe Morales, glavni medicinski službenik Sistema hitne medicinske pomoći (SEM).
Prema poslednjim podacima SEM-a, trenutno su 42 osobe primljene u centre zbog različitog stepena težine bolesti, a još devet je u kritičnom, polukritičnom ili odeljenju za reanimaciju, prenosi EFE.
Morales nije precizirao da li postoji bojazan za život bilo koga od ovih povređenih, budući da imaju traumatske povrede, zbog kojih je obavljeno nekoliko intervencija, kako bi se u narednih nekoliko sati moglo precizirati njihovo stanje i proveriti njihova evolucija.
Vatrogasci i tehničari iz kompanije autobusa koji se juče survao pokušaće danas velikom dizalicom da izvuku vozilo.
Izvori iz vatrogasne službe izvestili su da 16 timova iz službe ostaje u tom području, uključujući jedinice dronova, pse i spasilačku grupu, pretražujući područje.
Do nesreće je došlo juče popodne kada su se autobus i putnički automobil sudarili i pali niz nasip dubok 20 metara na putu koji prolazi kroz naselje Fogars de Montklus u regionu Barselone.
Pojedini putnici uspeli su da sami izađu iz vozila i popnu se nasipom do puta, dok su drugi ostali zarobljeni i morale su da ih evakuišu spasilačke ekipe.
(Kurir.rs/Tanjug)