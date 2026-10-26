Autobus se survao niz liticu u regionu Barselone u Španiji

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Od 87 ljudi koliko je povređeno kada je autobus u Španiji juče pao niz liticu, oko 50 je i dalje hospitalizovano, saopštio je danas Horhe Morales, glavni medicinski službenik Sistema hitne medicinske pomoći (SEM).

Prema poslednjim podacima SEM-a, trenutno su 42 osobe primljene u centre zbog različitog stepena težine bolesti, a još devet je u kritičnom, polukritičnom ili odeljenju za reanimaciju, prenosi EFE.

1/4 Vidi galeriju Autobus se survao niz liticu u Španiji, 87 povređenih Foto: screenshot X/AlertaZeta

Morales nije precizirao da li postoji bojazan za život bilo koga od ovih povređenih, budući da imaju traumatske povrede, zbog kojih je obavljeno nekoliko intervencija, kako bi se u narednih nekoliko sati moglo precizirati njihovo stanje i proveriti njihova evolucija.

Vatrogasci i tehničari iz kompanije autobusa koji se juče survao pokušaće danas velikom dizalicom da izvuku vozilo.

Izvori iz vatrogasne službe izvestili su da 16 timova iz službe ostaje u tom području, uključujući jedinice dronova, pse i spasilačku grupu, pretražujući područje.

Do nesreće je došlo juče popodne kada su se autobus i putnički automobil sudarili i pali niz nasip dubok 20 metara na putu koji prolazi kroz naselje Fogars de Montklus u regionu Barselone.

Pojedini putnici uspeli su da sami izađu iz vozila i popnu se nasipom do puta, dok su drugi ostali zarobljeni i morale su da ih evakuišu spasilačke ekipe.