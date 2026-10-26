UHAPŠENO TROJE OSUMNJIČENIH ZA MASAKR U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U JORDANU! Pucali i na policiju. u napadu tokom sahrane ubili 9 i ranili 40 ljudi (FOTO)
Jordanske bezbednosne snage uhapsile su tri osumnjičene osobe nakon napada na crkvu koji se dogodio u petak, javila je danas tamošnja državna televizija, prenosi britanska agencija Rojters.
U napadu, do kojeg je došlo tokom sahrane u grčko-pravoslavnoj crkvi u selu Hamud u provinciji Karak, oko 120 km jugozapadno od Amana, poginulo je devet osoba, a 40 je ranjeno, što je izazvalo strah među pripadnicima hrišćanske zajednice u zemlji.
Direkcija za javnu bezbednost Jordana saopštila je da su osumnjičeni pronađeni dok su se krili u napuštenoj kući u Karaku.
Odbili su da se predaju i napali bezbednosne snage, koje su uzvratile vatru i uhapsile trojicu muškaraca.
Prema rečima jordanskog bezbednosnog zvaničnika, napadači, koji se trenutno nalaze u bolnici, pripadaju istoj porodici.
Preliminarni rezultati istrage ukazuju da oni nemaju veze sa islamističkim ćelijama.
Tokom hapšenja nijedan pripadnik bezbednosnih snaga nije povređen, a kod osumnjičenih je pronađeno više komada vatrenog oružja i određena količina municije.
Kralj Abdulah Drugi, čija je zemlja saveznik SAD u borbi protiv islamističkih grupa, naredio je bezbednosnim snagama da na ovaj napad na hrišćansku manjinu odgovore "gvozdenom pesnicom".
(Kurir.rs/Beta)