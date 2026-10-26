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Jordanske bezbednosne snage uhapsile su tri osumnjičene osobe nakon napada na crkvu koji se dogodio u petak, javila je danas tamošnja državna televizija, prenosi britanska agencija Rojters.

U napadu, do kojeg je došlo tokom sahrane u grčko-pravoslavnoj crkvi u selu Hamud u provinciji Karak, oko 120 km jugozapadno od Amana, poginulo je devet osoba, a 40 je ranjeno, što je izazvalo strah među pripadnicima hrišćanske zajednice u zemlji.

Direkcija za javnu bezbednost Jordana saopštila je da su osumnjičeni pronađeni dok su se krili u napuštenoj kući u Karaku.

Odbili su da se predaju i napali bezbednosne snage, koje su uzvratile vatru i uhapsile trojicu muškaraca.

Prema rečima jordanskog bezbednosnog zvaničnika, napadači, koji se trenutno nalaze u bolnici, pripadaju istoj porodici.

Preliminarni rezultati istrage ukazuju da oni nemaju veze sa islamističkim ćelijama.

1/7 Vidi galeriju Masakr u grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Đorđa u Jordanu. Ubijeno je osam, a ranjeno više od 40 hrišćana. Foto: STR/AP

Tokom hapšenja nijedan pripadnik bezbednosnih snaga nije povređen, a kod osumnjičenih je pronađeno više komada vatrenog oružja i određena količina municije.

Kralj Abdulah Drugi, čija je zemlja saveznik SAD u borbi protiv islamističkih grupa, naredio je bezbednosnim snagama da na ovaj napad na hrišćansku manjinu odgovore "gvozdenom pesnicom".