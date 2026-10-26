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Francuska vlada očekuje još jednu "složenu" subotu, 31. oktobra, dan mobilizacije na poziv pokreta "Žuti prsluci", i zbog toga je planirana "izuzetno jaka" bezbednosna operacija, izjavio je danas tamošnji ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Na pitanje televizije BFMTV da li strahuje od novih nemira nakon mobilizacija od 17. i 24. oktobra, Nunjez je odgovorio da strahuje jer je tada i proslava noci Noći veštica, "koja je tradicionalno uvek pomalo burna".

"Očekujemo da će situacija ponovo biti složena i da će to biti još jedan dan velike mobilizacije. Naravno, angažovaćemo izuzetno jake bezbednosne snage", dodao je on.

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Nunjez je rekao da je dan mobilizacije 24. oktobra bio pod kontrolom, a širom zemlje uhapšeno je 1.435 osoba.

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Žuti prsluci pozvali su na još jedan dan mobilizacije ove subote, u "odbranu javnih sloboda", dok su veliki sindikati pozvali na štrajkove i demonstracije 5. novembra, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.