Slušaj vest

Nigerijska pacijentkinja obolela od ebole, što je prvi slučaj zaraze tom bolešću u Nigeriji za više od decenije, evakuisana je iz Abudže u Švajcarsku radi lečenja, izjavio je danas nigerijski ministar zdravlja Muhamed Ali Pate.

On je objavio na platformi X da se kliničko stanje pacijentkinje značajno poboljšalo i da je ona svesna i komunikativna.

Ebola Foto: Profimedia, Shutterstock, PATRICK MEINHARDT / AFP / Profimedia

Lokalna televizijska stanica Arise TV javila je da je pacijentkinja evakuisana jutros i da je ona supruga švajcarskog diplomate.

Televizija navodi da je rođena u Ugandi, a da je njen suprug angažovan kao diplomata u glavnom gradu Nigerije, Abudži.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaPOTVRĐEN TREĆI SLUČAJ EBOLE U KENIJI! Žena (65) pozitivna na opasni soj virusa za koji NEMA VAKCINE, zaraza se širi iz Konga!
bata AP Andrew Kasuku.jpg
PlanetaŠIRI SE EBOLA U AFRICI: I osma provincija u Kongu pogođena zarazom, epidemija zahvatila Ugandu i Keniju
Ebola Kongo (19).jpg
PlanetaEPIDEMIJA POPRIMA ISTORIJSKE RAZMERE! Potvrđeno više od 9.000 slučajeva zaraze u DR Kongu, polovina od toga preminula!
w-55517724.jpg
PlanetaEBOLA SE ŠIRI, PRVI SLUČAJ U KENIJI, ČOVEK UMRO NAKON BORAVKA U KONGU! Ministarstvo zdravlja identifikovalo 28 kontakata umrlog, uključujući članove porodice
grafički prikaz ebola virusa pod mikroskopom