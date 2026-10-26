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Nigerijska pacijentkinja obolela od ebole, što je prvi slučaj zaraze tom bolešću u Nigeriji za više od decenije, evakuisana je iz Abudže u Švajcarsku radi lečenja, izjavio je danas nigerijski ministar zdravlja Muhamed Ali Pate.

On je objavio na platformi X da se kliničko stanje pacijentkinje značajno poboljšalo i da je ona svesna i komunikativna.

1/26 Vidi galeriju Ebola Foto: Profimedia, Shutterstock, PATRICK MEINHARDT / AFP / Profimedia

Lokalna televizijska stanica Arise TV javila je da je pacijentkinja evakuisana jutros i da je ona supruga švajcarskog diplomate.

Televizija navodi da je rođena u Ugandi, a da je njen suprug angažovan kao diplomata u glavnom gradu Nigerije, Abudži.