Nigerijska pacijentkinja obolela od ebole evakuisana je iz Abudže u Švajcarsku na lečenje
Planeta
SUPRUGA DIPLOMATE ZARAŽENA EBOLOM U NIGERIJI! Hitno prebačena u Švajcarsku, prvi slučaj zaraze u toj zemlji posle više od decenije
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Nigerijska pacijentkinja obolela od ebole, što je prvi slučaj zaraze tom bolešću u Nigeriji za više od decenije, evakuisana je iz Abudže u Švajcarsku radi lečenja, izjavio je danas nigerijski ministar zdravlja Muhamed Ali Pate.
On je objavio na platformi X da se kliničko stanje pacijentkinje značajno poboljšalo i da je ona svesna i komunikativna.
Ebola Foto: Profimedia, Shutterstock, PATRICK MEINHARDT / AFP / Profimedia
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Lokalna televizijska stanica Arise TV javila je da je pacijentkinja evakuisana jutros i da je ona supruga švajcarskog diplomate.
Televizija navodi da je rođena u Ugandi, a da je njen suprug angažovan kao diplomata u glavnom gradu Nigerije, Abudži.
(Kurir.rs/Tanjug)
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