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U Kalinjingradskoj oblasti, na svega 30 km od poljske granice, gradi se masivan ruski radarski sistem, sposoban da nadzire ogromna područja Evrope, uključujući Poljsku i Nemačku, piše "Tagesšpigel".

Nemački list se poziva na do sada neobjavljene satelitske snimke finsko-poljskog sistema za osmatranje "Ajs-aj" ("Iceye"), o čemu je prvi izvestio "Frankfurter algemajne cajtung" ("FAZ").

Satelitski snimci prikazuju postrojenje u Gvardejsku, blizu Kalinjingrada, koje je opasano dvostrukom ogradom i sadrži tri reda radarskih antena, od kojih je svaka dugačka 500 metara.

Prema delovima izveštaja kompanije "Ajs-aj" do kojih je došao "FAZ", objekat koji se gradi na ruskoj teritoriji predstavlja radarski sistem sposoban za osmatranje "preko horizonta", dizajniran za otkrivanje ciljeva koji ostaju nevidljivi za konvencionalne radarske sisteme.

Novi ruski radar nadziraće Poljsku i Nemačku

Ova tehnologija omogućava radaru da presreće satelitske komunikacije, prati kretanje letelica i balističkih raketa, kao i da nadzire pomorska plovila na udaljenostima između 900 i 3.000 kilometara. Postrojenje u Gvardejsku omogućiće Rusiji da posmatra objekte na teritorijama Poljske, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.

Prema proceni kompanije "Ajs-aj", izgradnja ovog radarskog sistema na ovoj lokaciji dokaz je da Rusija pretvara Kalinjingradsku oblast u "centar za elektronsko ratovanje".

Oko 50 km zapadno od Gvardejska, u blizini Černjahovska, nalazi se još jedna velika radarska stanica. U Kalinjingradskoj oblasti postoji više od 20 lokacija namenjenih za obaveštajno delovanje putem signala i elektronsko ratovanje.

Snimci vojnog aerodroma Kalinjingrad-Čkalovsk prikazuju nove zaštitne bedeme za vojne avione. Stručnjaci smatraju da je reč o pokušaju Rusije da zaštiti svoje letelice od napada ukrajinskih dronova.

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Drugi snimci ukazuju na izgradnju lansirnih rampi za mobilne protivraketne sisteme S-400 u luci Baltijsk, što sugeriše da se oni pripremaju za raspoređivanje.

Kapacitet za 100 nuklearnih bojevih glava u Kalinjingradskoj oblasti

Vojni analitičari procenjuju da Rusija u Kalinjingradskoj oblasti poseduje skladišta i sisteme za isporuku za najmanje 100 nuklearnih bojevih glava.

List "Tajms" prenosi da je Rusija već počela sa razmeštanjem nuklearnih bojevih glava u Kalinjingradu. Ruska vojska širi svoju infrastrukturu duž čitavog istočnog krila NATO-a, pri čemu su u toku radovi na izgradnji novih kasarni, skladišta i centara za obuku.

Istraživački portal "Insajder" ("The Insider") objavio je da su prošle nedelje u Baltijsku primećena najmanje tri broda natovarena vojnim vozilima i naoružanjem.