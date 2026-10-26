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Putnički avion kompanije "Džet2" snimljen je u nedelju kako skreće sa piste na travnatu površinu na aerodromu u Birmingemu, kada je oluja "Boelo" pogodila ovo važno saobraćajno čvorište u regionu Midlends.

Na snimku se vidi kako se putnički avion približava pisti.

Prilikom dodira sa asfaltom, letelica je blago odskočila, što je dovelo do njenog zanošenja u vazduhu. Kada je avion ponovo dotakao tlo, nosni deo je bio usmeren van piste.

Zbog brzine kretanja, avion je izleteo sa asfalta na travu, pri čemu su se prašina i blato podigli u vazduh ispod točkova. Piloti su uspeli da isprave putanju, vrate letelicu na asfalt i poravnaju je.

Prilikom sletanja niko nije povređen.

Oglasila se kompanija "Džet2"

Portparol kompanije "Džet2" izjavio je za "Miror":

- Let LS1310 iz Venecije za Birmingem privremeno je skrenuo sa piste nakon sletanja na aerodrom u Birmingemu, usled izuzetno loših vremenskih uslova izazvanih olujom "Boelo". Avion se odmah vratio na pistu i rulao do pozicije za iskrcavanje. Možemo potvrditi da su svi putnici bezbedno napustili avion.“