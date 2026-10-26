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Dvojica policajaca u nemačkoj saveznoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji optužena su da su se trkali patrolnim vozilima, a tužilaštvo u Menhengladbahu podiglo je protiv njih optužnicu zbog učešća u nedozvoljenoj automobilskoj trci.

Prema navodima tužilaštva, policajci su u decembru prošle godine, u ranim jutarnjim satima, svojim patrolnim vozilima, uz uključena rotaciona svetla i sirene, velikom brzinom krenuli iz policijske stanice ka restoranu brze hrane.

Tokom vožnje zamalo je došlo do sudara sa kamionom, saopštilo je tužilaštvo, preneo je Špigel.

(Kurir.rs/Tanjug)

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