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Ukrajinski dronovi i rakete pogodili su pet ruskih fabrika namenske industrije, ciljajući ključne karike u lancima snabdevanja kako bi sprečili Moskvuda proizvodi rakete kojima napada ukrajinske gradove.

Napadi su deo višemesečne kampanje čiji je cilj smanjenje ruskih sposobnosti za izvođenje udara, posebno balističkim raketama. Ukrajinanastoji da uništi oružje pre nego što bude lansirano, umesto da se oslanja isključivo na njegovo presretanje u vazduhu.

Prema pisanju portala "United24media", ukrajinske snage izvele su pet uspešnih operacija protiv ruske vojne industrije 24. i 25. oktobra.

- 24. oktobar - Proton-Electrotex u Orlu: Fabrika proizvodi optoelektronsku opremu i komponente za raketni sistem Iskander-M, sistem S-71 Kovjor i protivvazdušni sistem Pancir-S1.

- 24. oktobar - Toljatikaučuk u Toljatiju: Hemijska fabrika proizvodi sintetičku gumu koja se koristi za čvrsto raketno gorivo namenjeno taktičkim i balističkim raketama. Postrojenje je i ranije bilo meta napada.

- 24. oktobar - Omski kaučuk u Omsku: Fabrika je deo lanca snabdevanja sirovinama koje se koriste za proizvodnju raketnog goriva, uključujući gorivo za rakete Iskander.

- 25. oktobar - fabrika Energija u Jelecu: Proizvodi hemijske izvore energije, uključujući baterije za rakete Iskander-K i Iskander-M, Kinžal i Cirkon, kao i sisteme Pancir. Fabrika proizvodi i komponente za sisteme za navođenje bombi UMPB D-30SN. Prema navodima portala, to je jedini ruski proizvođač baterija za sisteme za navođenje i korekciju ovih bombi.

- 25. oktobar - hemijsko-metalurška fabrika AVISMA u Permskoj oblasti: Proizvodi titan koji se koristi u vojnim avionima, podmornicama, oklopnim vozilima i raketama.

Ukrajinske snage su krajem oktobra napale i 75. arsenal u Serpuhovu, u Moskovskoj oblasti, koji je zadužen za održavanje protivvazdušnih sistema Buk i S-300. Taj napad izveden je 22. oktobra, pa je reč o dodatnom udaru izvan pet operacija sprovedenih 24. i 25. oktobra.

Napadi su izvedeni ukrajinskim dronovima i raketama, kao i krstarećim raketama "storm šedou" koje je isporučila Velika Britanija.



Višemesečna kampanja protiv ruske vojne industrije



Napadi na fabrike predstavljaju nastavak ukrajinske strategije koja je intenzivirana u martu 2026. godine, kada je pogođena fabrika Kremnij El u Brjansku, proizvođač elektronskih komponenti za rakete.

Tokom prvih meseci godine na meti se našlo šest strateških fabrika, među kojima su i Alabuga u Tatarstanu, glavni ruski centar za proizvodnju dronova tipa "šahid", Tambovska fabrika baruta, fabrika Sverdlov, Krasnozavodska hemijska fabrika i postrojenje Energija u Jelecu.

Ukrajinski generalštab je 25. septembra saopštio da je pogođena i fabrika Iskra u Uljanovsku, specijalizovana za proizvodnju poluprovodničkih uređaja i elektronskih komponenti za odbrambenu industriju.

U prvoj polovini 2026. godine ukrajinske snage izvele su oko desetak uspešnih napada na objekte ruske vojne industrije.

Među značajnijim operacijama bili su udari na istraživačke i proizvodne centre, fabrike raketnog goriva i postrojenja koja proizvode elektronske komponente za rakete Iskander i H-101.



Cilj je da ruske rakete ne budu ni lansirane



Ukrajina se suočava sa kašnjenjima u isporuci presretačkih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot. Zbog toga nastoji da oslabi ruske proizvodne kapacitete i smanji broj raketa koje Moskva može da lansira.

Problem za Rusiju predstavlja činjenica da su mnogi ciljani pogoni specijalizovani za proizvodnju teško zamenljivih komponenti.

Među njima su elektronski sklopovi, optoelektronski uređaji, antene za otpornost na elektronsko ometanje, baterije, lanseri i čvrsto raketno gorivo. Obnavljanje proizvodnje zahteva vreme, kako zbog popravke oštećene opreme tako i zbog pronalaženja stručnih radnika.

Ukrajina istovremeno traži pomoć saveznika, posebno Sjedinjenih Američkih Država, kako bi omogućila ograničeno korišćenje sistema Starlink unutar Rusije.

Predsednik Volodimir Zelenski ponovio je 25. oktobra zahtev za pristup sistemu "Staršild" iznad ruske teritorije, kako bi se lakše identifikovale lokacije sa kojih se lansiraju balističke rakete.

Prema proceni portala United24media, takva mogućnost omogućila bi ukrajinskim dronovima da deluju dublje na ruskoj teritoriji i uništavaju lansere pre nego što budu upotrebljeni.