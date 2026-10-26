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Prema navodima aukcijske kuće "Sotbi", ovo je najskuplje umetničko delo ikada prodato na aukciji u Francuskoj. Slika velikana impresionizma prvi put je predstavljena javnosti, a njena vrednost pre aukcije procenjena je na između 22 i 30 miliona evra.

Delo je visoko 160 cm i široko 180 cm, a nikada nije iznošeno iz privatne rezidencije porodice Šlumberže u Parizu. Do sada je bilo poznato samo na osnovu crno-bele fotografije.

"Irise" je kupila Žan Šlumberže (1889–1983), poznata kolekcionarka umetničkih dela, direktno od porodice slikara. Prema navodima "Sotbija", početna procena ove slike bila je najviša procena ikada data za neku sliku ponuđenu na aukciji u Francuskoj.

Klod Mone Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

U međuvremenu, tri slike Pola Sezana, klasifikovane kao "nacionalno blago", povučene su sa aukcije svega nekoliko sati pre njenog početka.

Odluka je povezana sa mogućnošću da se dela vrate u rodni grad umetnika, Eks an Provans, gde gradske vlasti, uz podršku Ministarstva kulture, razmatraju njihovu kupovinu za muzej "Grane".

"Irisi" Kloda Monea Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia

Istog dana održana je i aukcija aukcijske kuće "Kristi", na kojoj je prodato 26 umetničkih dela. Među njima, Moneova slika "Bord des falaises à Pourville" ("Ivice litica u Pourvilu") prodata je za 12,7 miliona evra, dok je delo "Trois pots de tulipes" ("Tri saksije sa lalama") dostiglo cenu od 3,1 milion evra.

Slika Pjera Ogista Renoara "Jeunes filles au bord de la mer" ("Devojke na obali mora") prodata je za 5,8 miliona evra, dok je delo "Nature morte au gruyère" ("Mrtva priroda sa grijer sirom") Pabla Pikasa dostiglo cenu od tri miliona evra.

"Irisi" Foto: LOU BENOIST / AFP / Profimedia

Ukupna vrednost prodaje na aukciji "Kristija" iznosila je 41,6 miliona evra, uključujući provizije.