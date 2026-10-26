VATIKAN SE OGLASIO O ZDRAVLJU PAPE LAVA XIV! Nakon operacije i lekarskih pregleda doneta važna odluka, evo šta su saopštili lekari!
Vatikan je potvrdio da papa Lav XIV od 6. do 17. novembra putuje u Latinsku Ameriku, gde će posetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Manje od dve nedelje uoči putovanja, papa je poručio da oseća "veliku radost i entuzijazam", prenosi Vatican News.
U saopštenju se navodi da će putovanje biti održano prema planu. Poseta će, kako je istaknuto, "pružiti priliku za jačanje zajedništva sa lokalnim crkvama, ohrabriti vernike u njihovoj misiji i doneti poruku vere, nade i mira narodima Urugvaja, Argentine i Perua".
"Radujem se povratku na kontinent na kojem sam proveo toliko važnih trenutaka u životu", izjavio je papa.
"Neka ovo putovanje bude prilika da otvorimo srca jedni drugima, ojačamo naše zajedništvo kao braća i sestre i obnovimo posvećenost radosnom propovedanju Jevanđelja", dodao je.
Oporavak nakon operacije
U saopštenju se govori i o papinom oporavku nakon operacije 13. oktobra. Navodi se da se uspešno oporavlja, što potvrđuju i pozitivne procene njegovog lekarskog tima.
"Kao što je ranije objavljeno, hirurški zahvat bio je uspešan i protekao je bez komplikacija. Naknadni lekarski pregledi potvrdili su da je stanje bilo lokalizovano i da dalja onkološka terapija nije potrebna", dodaje se u saopštenju.
Papa Lav postepeno se vratio svojim aktivnostima, ali je u dogovoru sa lekarima prilagodio dnevni raspored. Na taj način dao je prednost oporavku, dok istovremeno nastavlja da obavlja svoje papinske dužnosti.
"Zadržao je važne sastanke i javne obaveze, vodeći računa o svakodnevnim potrebama i ostavljajući dovoljno vremena za odmor", navodi se u saopštenju.
Papa je i dalje "duboko zahvalan na molitvama i ljubavi koje prima iz celog sveta, kao i na predanoj brizi medicinskog osoblja koje ga prati tokom oporavka".
Lekar: Nema prepreka za putovanje
Kancelarija za štampu Vatikana prenela je i izjavu papinog lekara, dr Luiđija Karbonea.
"Dr Luiđi Karbone potvrđuje da se oporavak Svetog oca nakon operacije nastavlja, a poslednji pregledi svedoče o njegovom dobrom zdravlju i povoljnom kliničkom stanju", navodi se u izjavi.
"Na osnovu trenutnog stanja, kao i obavljenih laboratorijskih i drugih pregleda, ne postoje nikakve medicinske prepreke koje bi ga sprečile da krene na planirano putovanje u Latinsku Ameriku. Papa veoma pažljivo i savesno sledi preporuke lekara, uz čvrstu odlučnost da nastavi da služi Crkvi."
(Kurir.rs/Index.hr)