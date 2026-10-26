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Predsednik Alžira Abdelmadžid Tebun odlučio je danas da uputi vojne jedinice u Niger radi zaštite energetskih postrojenja i ekonomskih interesa te zapadnoafričke zemlje, nakon što je alžirski parlament odobrio raspoređivanje trupa, saopštilo je danas Predsedništvo Alžira.

Prema navodima Predsedništva, odluka je doneta na zahtev vlasti Nigera, dan nakon što su oba doma alžirskog parlamenta odobrila raspoređivanje vojnih jedinica u inostranstvu, prenosi alžirski portal "Twala".

Nisu objavljeni podaci o broju vojnika koji će biti upućeni u Niger, vremenu početka misije niti njenom trajanju.

Prema navodima alžirskog portala, odluka predstavlja novi korak u "vojnoj saradnji Alžira i Nigera", koji dele granicu dugu gotovo 1.000 kilometara i razvijaju više zajedničkih ekonomskih i energetskih projekata, među kojima je i transsaharski gasovod.

Donji dom alžirskog parlamenta jednoglasno je odobrio slanje jedinica Narodne nacionalne armije u Niger, dok je Senat prethodno takođe jednoglasno podržao tu odluku, u okviru bilateralnog sporazuma dve zemlje.

Time je otvoren put za prvo zvanično raspoređivanje alžirskih vojnih snaga u inostranstvu od arapsko-izraelskog rata 1973. godine, što predstavlja značajnu promenu u tradicionalnoj vojnoj doktrini Alžira, zasnovanoj na načelu neintervenisanja izvan nacionalnih granica, pojašnjava francuski Parizien.

Alžir i Niger, koji dele gotovo 1.000 kilometara dugu granicu, poslednjih meseci intenzivirali su saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane, s ciljem jačanja borbe protiv džihadističkih grupa, prekograničnog kriminala i krijumčarenja.

Tebun je početkom oktobra izjavio da će Alžir braniti Niger od pretnji njegovoj stabilnosti, ističući značaj ekonomskih interesa svoje zemlje u toj zapadnoafričkoj državi.

"Šta god da se dogodi, štitićemo Niger", rekao je Tebun dodajući da su pojedine zemlje pokušale da destabilizuju Niger i ugroze sporazume u oblasti nafte, rudarstva i drugih sektora.

Odluka parlamenta usledila je nekoliko dana nakon posete alžirskoj prestonici ministra odbrane Nigera Salifua Modija, koji se sastao sa Tebunom i načelnikom Generalštaba alžirske vojske Saidom Šengrihom.