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Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajinaželi da zadrži vojsku od 800.000 pripadnika, osim ako članstvo u NATO-u ne promeni njene bezbednosne potrebe.

Istovremeno je odbacio mogućnost neutralnog statusa zemlje i bilo kakva ograničenja ukrajinskih oružanih snaga u okviru mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Zelenski je izneo i moguće korake ka miru, uključujući primirje u energetskom sektoru, razmenu zarobljenika i humanitarnu misiju u Oleskiju.

Zelenski je rekao da bi Ukrajina trebalo da zadrži vojsku od 800.000 ljudi kako bi osigurala svoju bezbednost. Naglasio je da je veličina ukrajinskih oružanih snaga unutrašnje pitanje o kojem se neće pregovarati ni sa Rusijom ni sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U intervjuu sa voditeljkom Alom Mazur, za emisiju "TSN Tižden", Zelenski je istakao da je ključno pitanje kako će ukrajinska vojska biti finansirana i kakve će bezbednosne garancije zemlja dobiti u okviru eventualnog mirovnog sporazuma.

- Ako imam dovoljno sredstava, želim da zadržim vojsku od 800.000 ljudi. Ako budemo u NATO-u, taj broj može da bude 800.000 ili manji - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, glavno pitanje je ko je spreman da finansira ukrajinske oružane snage.

- To je moje pitanje za NATO - dodao je.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP



Obnovljeni rad Starlinka i razmena obaveštajnih podataka



Zelenski je rekao da je Starlink ponovo počeo da funkcioniše u Ukrajini i da zemlja ponovo neprekidno dobija obaveštajne podatke o balističkim raketama, nakon, kako je naveo, uspešnih razgovora u Oslu.

Prema njegovim rečima, ukrajinski obaveštajni sistem za praćenje napada balističkim raketama sada funkcioniše punim kapacitetom.

- Dijalog između Ukrajine i SAD, koji je postao prilično emotivan, ponovo je ušao u funkcionalnu fazu. Starlink ponovo radi, od subote, 24. oktobra, u 5:20 sati ujutru. Postigli smo odgovarajući rezultat i obezbedili ono što nam je bilo potrebno. To je bio jedan od elemenata naših razgovora u Oslu - rekao je Zelenski.

On je otkrio da su se nesuglasice u razgovorima sa Vašingtonom odnosile na tri glavna pitanja: nedostatak sistema protivvazdušne odbrane, operativna ograničenja za Starlink i ograničavanje obaveštajnih podataka koje pružaju SAD.

Dva od ta tri problema sada su rešena, rekao je Zelenski, dok pitanje dodatnih sistema protivvazdušne odbrane još nije razrešeno.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock



Zelenski odbacuje neutralnost i ograničavanje ukrajinske vojske



Zelenski je govorio i o dokumentu sa američkim predlozima za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine, koji je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof predao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Prema njegovim rečima, dokument sadrži različite predloge Vašingtona, ali Ukrajina je jasno stavila do znanja da o dve stvari nema pregovora: o neutralnom statusu zemlje i o ograničavanju njenih oružanih snaga.

- U dokumentu se nalaze različiti predlozi američke strane. Naš stav je da nema razgovora o tome da naša država prihvati neutralnost, niti može biti reči o ograničavanju ukrajinske vojske - rekao je Zelenski.

Nije otkrio da li su ukrajinske crvene linije izričito navedene u dokumentu, uz obrazloženje da ga dogovori sa SAD sprečavaju da iznese sve pojedinosti. Ipak, ponovio je da Rusija ne može da određuje uslove bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

- Prema tome, ograničavanje naše vojske i neutralnost Ukrajine nisu teme za razgovor. Teritorijalno pitanje je crvena linija o kojoj se može razgovarati samo na nivou samih lidera. Za nas je to oduvek bilo pitanje o kojem nema pregovora - rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Dodao je da Amerikanci često pokreću pitanje teritorije i pitaju na šta bi Ukrajina bila spremna da pristane u zamenu za određene temeljne principe. Zelenski je naglasio da Ukrajina ne namerava da se odrekne teritorije, ali da ostaje otvorena za razgovore.

Prema njegovim rečima, teritorijalna pitanja moraju direktno da razmatraju lideri, dok bi se ostalim pitanjima mogle baviti tehničke grupe.

- Ostala pitanja su bezbednosne garancije. Na primer, pitanje NATO-a, koje se prirodno pojavljuje u odgovarajućim dokumentima i novim predlozima, spada u tu kategoriju - rekao je Zelenski.

- Razgovaramo o bezbednosnim garancijama. Neko mora da garantuje da Rusija neće pokrenuti novu agresiju. Ukrajina takve garancije očekuje od SAD i Evrope - dodao je.

Zelenski je naglasio i da dokument koji je Vitkof predao Putinu nije plan koji je jednostavno ponuđen Rusiji na odobrenje.

- Odluku ne donosi Rusija, već sve uključene strane. Postoje predlozi za razgovor, uključujući one američke strane, o kojima se razgovara sa nama - rekao je ukrajinski predsednik.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen



Energetsko primirje kao prvi korak ka miru



Na pitanje šta bi Putin trebalo da uradi kako bi pokazao da zaista želi da okonča rat, Zelenski je ukazao na mogućnost primirja u energetskom sektoru kao prvi korak.

- To bi bio signal. Ako se to ne dogodi, onda možemo da razmotrimo trilateralni sastanak na nivou lidera - rekao je.

Zelenski smatra da je moguć sastanak predstavnika Ukrajine, SAD i Rusije, ali je upozorio da prividna spremnost Putina da nastavi pregovore ne znači da će Kremlj zaista ispuniti svoja obećanja.

Prema njegovoj proceni, Moskva bi mogla samo da glumi spremnost na dijalog kako bi izbegla dalje zaoštravanje odnosa sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. Zelenski je rekao da je prerano procenjivati rezultate mogućeg sastanka pre nego što se on održi.

- O ishodu treba razgovarati nakon sastanka, a ne pre njega. Šta će se tamo dogoditi? Kakva bi eskalacija mogla da se desi na Bliskom istoku? Da li će sastanak biti održan u Abu Dabiju ili možda u Evropi? Videćemo - rekao je.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Dodao je da ne zna šta je navelo Putina da iznenada promeni stav o mirovnim pregovorima.

- Šta je uticalo na to? Ne mogu da kažem. Možda postoje neki dogovori između Amerike i Rusije za koje ne znam - naveo je Zelenski.

Ukrajina je spremna da učestvuje u trilateralnim pregovorima i radu tehničkih grupa, ali Zelenski insistira na tome da razgovori moraju da donesu konkretne rezultate. Podsetio je da su Amerikanci pitali kakve konkretne rezultate Ukrajina želi da postigne.

- Amerikanci su me pitali: "Šta konkretno želite?" Odgovorio sam: "Može li rat da se završi u novembru, tokom sastanka tehničke grupe?" Bez prisustva lidera ne može se doći do potpunog rešenja - rekao je Zelenski.

On je naveo nekoliko drugih mogućnosti za postizanje opipljivog napretka čak i bez sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.

- U redu, ako to nije na stolu, onda hajde da uspostavimo energetsko primirje, rešimo pomorska pitanja i izvoz žitarica, sprovedemo razmenu svih zarobljenika za sve ili organizujemo sastanak lidera. To bi, bez sumnje, bio rezultat. Rezultat stvara mogućnosti - rekao je.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zelenski je dodao da su to predlozi koje je Ukrajina iznela američkoj strani, a ne zahtevi.

Prema njegovim rečima, tokom novembra trebalo bi da postane jasnije da li je Putin zaista spreman za pregovore ili samo pravi političke poteze kako bi izbegao zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom uoči izbora.

- Ako je to samo politički trik, ako Putin govori "Da, spreman sam" zato što želi da izbegne eskalaciju sa Amerikom uoči izbora, vrlo brzo ćemo, u novembru, saznati da li je to bila varka ili ne - rekao je Zelenski.



SAD predlažu privremeno primirje u Oleskiju



Zelenski je takođe rekao da su SAD predložile prekid vatre na području Oleskija, koji bi trebao da počne u utorak, 27. oktobra, i traje nekoliko dana kako bi se omogućila humanitarna misija.

Prema predlogu, predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije otišli bi na to područje. Od ruskih snaga očekivalo bi se da uklone mine sa puteva, dok bi Ukrajina proveravala obavljeni posao i sprovodila neophodne mere.

1/6 Vidi galeriju Premijer Švedske Ulf Kristerson i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: EPA/Christine Olsson

Zelenski je rekao da je dao konkretna uputstva ukrajinskom ombudsmanu, kao i da su se predstavnici vlade konsultovali sa Službom bezbednosti Ukrajine i vojskom.

Ipak, upozorio je da bi Rusija mogla da ukloni mine na način koji bi ljude usmeravao ka teritoriji pod ruskom kontrolom, umesto da im omogući slobodan odlazak. Zelenski je dodao da bi deo ljudi ipak mogao da bude evakuisan na teritoriju pod kontrolom Ukrajine.