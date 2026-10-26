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Ursula fon der Lajen sve je bliža ostvarenju plana za sveobuhvatnu reformu Evropske komisije. Grupa spoljnih savetnika predala je u ponedeljak izveštaj koji će pomoći u oblikovanju najveće administrativne reorganizacije ove institucije u poslednje dve decenije.

Izveštaj je pripremila ekspertska grupa na visokom nivou, koju je predvodila bivša generalna sekretarka Evropske komisije Ketrin Dej. Njegova predaja označava novu fazu takozvane sveobuhvatne revizije, čiji je cilj da Evropska komisija postane efikasnija, da se pojednostavi njena razgranata birokratija i da institucija postane privlačniji poslodavac.

- Sada ulazimo u drugu fazu - rekla je Ursula fon der Lajen prilikom predaje izveštaja, ukazujući na završetak početne faze, tokom koje je sprovedeno 15 internih radnih procesa, a doprinos je dalo na hiljade zaposlenih u Evropskoj komisiji.

- Moramo da budemo u stanju da delujemo efikasno i brzo. To znači jednostavnije procedure, jasnije strukture i bolju saradnju između odeljenja, kako bi naše kolege mogle da usmere napore tamo gde će imati najveći efekat - poručila je ona, govoreći o neophodnim promenama u funkcionisanju izvršnog tela Evropske unije.

Spoljnu ekspertsku grupu činili su Ketrin Dej i još osam stručnjaka sa iskustvom u nacionalnim administracijama i međunarodnim organizacijama, uključujući Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Grupa je predložila devet međusobno povezanih preporuka čiji je cilj da Evropska komisija postane fleksibilnija i bolje pripremljena za buduće izazove.

Među glavnim predlozima je napuštanje dosadašnjeg načina rada u kojem odeljenja funkcionišu odvojeno, uz veći stepen saradnje između generalnih direktorata, uključujući i formiranje portfelja koji bi povezivali više direktorata.

1/7 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Ovaj deo reforme politički je osetljiv. Iza nastojanja da se Evropska komisija modernizuje krije se mogućnost dalekosežne reorganizacije njenih odeljenja, koja bi mogla da promeni nadležnosti moćnih generalnih direktorata zaduženih za raspodelu milijardi evra iz budžeta Evropske unije.

Neizvesnost odeljenja unutar Evropske komisije

Kako je objavio Politiko, nekoliko velikih odeljenja Evropske komisije suočava se sa neizvesnom budućnošću u okviru planova za promenu načina upravljanja evropskim fondovima i njihove raspodele. To otvara mogućnost spajanja pojedinih službi ili drugih strukturnih promena.

Među potencijalno pogođenim odeljenjima je Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO), koji upravlja sredstvima iz kohezionе politike, na koju otpada gotovo trećina rashoda EU.

Neizvesna je i budućnost nekoliko drugih važnih direktorata Evropske komisije, među kojima su oni zaduženi za poljoprivredu i ruralni razvoj, zapošljavanje i socijalnu politiku, pomorstvo i ribarstvo, kao i istraživanje i inovacije. Ove službe upravljaju značajnim oblastima evropskih politika i sredstvima iz budžeta EU.

1/5 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Grupa stručnjaka predložila je i jačanje uloge Generalnog sekretarijata, koji bi trebalo da postane strateški centar za usmeravanje rada i postizanje rezultata. Takođe je preporučila pristup veštačkoj inteligenciji usmeren na čoveka, kako bi se pojednostavili administrativni procesi i modernizovao rad institucije.

Međutim, objavljivanje izveštaja u ponedeljak ne znači da su odluke o reorganizaciji već donete. Nalazi Ketrin Dej biće deo šire revizije koju nadgleda komesar za budžet i javnu upravu Pjotr Serafin. On treba da do kraja 2026. godine predstavi konačne preporuke Ursuli fon der Lajen.

Serafin je prilikom predaje izveštaja rekao da spoljna procena, zajedno sa povratnim informacijama zaposlenih u Evropskoj komisiji, pruža "mandat za sprovođenje dalekosežnih promena".

Dej je, sa svoje strane, navela da je Evropska komisija već pokazala spremnost za reforme, ukazujući na veliki broj ideja koje su potekle iz same institucije.

- Rad na sveobuhvatnoj reviziji pokazao je da u čitavoj Evropskoj komisiji postoji široka podrška promenama - dodala je ona.

Pregovori o budžetu EU

U okviru zasebnog internog procesa, koji su sproveli službenici Evropske komisije, u julu je predstavljen prvi skup preporuka. Njihova svrha bila je da pokrenu širu raspravu unutar institucije, a ne da predstavljaju konačne odluke.

Ipak, svaka veća promena strukture Evropske komisije verovatno će zahtevati znatno više vremena.

Serafin je još u julu, u razgovoru sa novinarima, rekao da će strukturne reforme biti tesno povezane sa pregovorima o narednom dugoročnom budžetu EU, poznatom kao višegodišnji finansijski okvir. Taj budžet će odrediti način organizovanja potrošnje Evropske unije u periodu od 2028. do 2034. godine.

Tada je nagovestio da ne očekuje odluke o velikim strukturnim promenama pre završetka tih budžetskih pregovora.