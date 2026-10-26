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Prema najnovijim podacima, Ilon Mask je u samo dva izborna ciklusa za američku politiku izdvojio više novca nego Džordž Soroš tokom više decenija finansiranja političkih aktivnosti.

Maskova potrošnja u kampanjama 2024. i 2026. godine dostigla je približno 737,5 miliona dolara, dok je Vašington post prošle godine procenio da su Soroševe dotadašnje političke donacije iznosile oko 321 milion dolara, uz dodatna 102 miliona u aktuelnom izbornom ciklusu.

Ovo poređenje pokazuje koliko se brzo promenio odnos među najvećim političkim donatorima u SAD. Soroš je svoju mrežu finansiranja gradio decenijama, dok je Mask najveći deo političke potrošnje koncentrisao u poslednje dve nacionalne izborne kampanje.

Mask je 2024. godine izdvojio gotovo 300 miliona dolara

Mask se snažno uključio u američku politiku uoči predsedničkih izbora 2024. godine, kada je otvoreno podržao Donalda Trampa i republikanske kandidate.

Organizacija OpenSecrets procenila je njegovu političku potrošnju u tom izbornom ciklusu na oko 291,5 miliona dolara.

Najveći deo novca prošao je kroz America PAC, politički odbor koji je Mask osnovao radi mobilizacije birača u ključnim saveznim državama.

Odbor je novac trošio na oglašavanje, terenske aktivnosti i podsticanje izlaznosti birača.

Ove godine izdvojio još 446 miliona dolara

U aktuelnom izbornom ciklusu Mask je dodatno povećao potrošnju. Prema najnovijoj analizi Vašington posta, izdvojio je 446 miliona dolara, uglavnom organizacijama koje nastoje da zadrže republikansku kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom.

Njegov America PAC dobio je gotovo 216 miliona dolara, Senate Leadership Fund 168 miliona, a Congressional Leadership Fund još 30 miliona dolara.

Time je Mask postao ubedljivo najveći pojedinačni finansijer republikanaca u aktuelnom izbornom ciklusu.

Soroš decenijama finansira demokrate

Džordž Soroš više od dve decenije finansira demokratske kandidate i liberalne političke organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vašington post je u analizi objavljenoj prošle godine procenio da su njegove dotadašnje političke donacije iznosile oko 321 milion dolara.

U aktuelnom izbornom ciklusu organizacije povezane sa Sorošem, Geosor i Fund for Policy Reform, izdvojile su dodatna 102 miliona dolara za Democracy PAC.

Soroš je posebno velike iznose izdvajao i tokom izbora 2022. godine, kada je, prema podacima organizacije OpenSecrets, donirao oko 179 miliona dolara.

Razmere političkog finansiranja

Razlika između Maska i Soroša posebno je uočljiva kada se uporedi vremenski period tokom kojeg je novac izdvojen.

Soroš je stotine miliona dolara usmeravao u američku politiku tokom više decenija, dok je Mask uporediv, a prema dostupnim podacima i veći iznos, izdvojio u samo dva izborna ciklusa.

Upravo zato ovo poređenje pokazuje koliko je Maskova politička potrošnja poslednjih godina neuobičajena po obimu i brzini.