Male boginje ne pogađaju samo decu, a pitanje zaštite od ove zarazne bolesti važno je za sve generacije

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Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavio je danas da je Italija zemlja u Evropskoj uniji i Evropskom ekonomskom prostoru sa najvećim brojem slučajeva malih boginja, 651 u poslednjih 12 meseci, što je više od četvrtine ukupnog broja zabeleženih slučajeva.

Kako se navodi, incidencija je više nego dvostruko veća od evropskog proseka (11 slučajeva na milion stanovnika naspram 5,1), što ponovo stavlja u fokus problem još uvek nedovoljne pokrivenosti vakcinacijom, prenosi agencija AdnKronos.

Prema SIP analizi službenih podataka Ministarstva zdravstva Italije, "između 2016. i 2024. godine, pokrivenost prvom dozom protiv malih boginja porasla je sa 87,26 na 94,77 odsto, međutim, pokrivenost drugom dozom porasla je mnogo manje, sa 82,24 na 84,45 odsto, ostajući daleko od ciljane pokrivenosti potrebne za eliminaciju malih boginja".

Nedovoljna pokrivenost vakcinacijom

Šef Tehničkog stola za vakcinaciju SIP-a Roko Ruso rekao je da Italija plaća cenu i dalje nedovoljnog obuhvata vakcinacijom.

"Prioritet je identifikovati i oporaviti one koji nisu adekvatno zaštićeni, ne samo među decom, već i među adolescentima i mladim odraslima. Uprkos napretku zabeleženom prvom dozom, pokrivenost drugom ne samo da ostaje nedovoljna, već poslednjih godina čak pokazuje blagi pad", rekao je Ruso.

Dodao je i da cilj ne sme da bude samo povećanje broja dece koja započinju proces vakcinacije, već i osiguranje da ga završe.

"Potrebna je konkretna i koordinisana posvećenost svih aktera uključenih u proces vakcinacije, jer praznine u pokrivenosti mogu da imaju vrlo ozbiljne posledice, čak i gubitak ljudskih života koji su mogli da se sačuvaju vakcinacijom", zaključio je on.