BRITANSKI MANEKEN ZABIO NOŽ U SRCE KOLEGI: Bio je opsednut svojom žrtvom, kopirao ga i želeo njegove prijatelje i devojku! (VIDEO)

Britanski sud proglasio je krivim manekena Džorža Kou (24) za ubistvo kolege Harija Uzoke (25). On je mladiću zario nož u srce ispred kuće u naselju Šepards buš, gde je žrtva stanovala.

Tužilac je na sudu je izjavio da je ubica bio opsednut Harijem koji je bio uspešniji od njega. Džordž, za koga su ljudi često govorili da fizički liči na harija, imitirao je svoju žrtvu i pokušavao da s ezbliži sa njegovim prijateljima.

Uzoku je kao model radio za muški magazin GQ, Mercedes i Zaru. Nije video ništa strašno u tome što ga Koa imitira, međutim iznerviralo ga je to što je pričao da je spavao sa njegovom devojkom. Koa koji je iradio i za dizajnera Lui Vitona, tvrdio je da su on i Uzoka bili prijatelji sve dok on nije spavao sa Rubi Kembel, Harijevom devojkom koja takođe radi kao model.

Sukob je eskalirao kada je Koa na Instagramu poslao poruku u kojoj je izazvao Harija na obračun. Na sudu je svedočila zajednička prijateljica, francuski model Anesit Lafon koja je u London stigla krajem prošle godine. Rekla je da je Koa pozvao da bude kod njega u stanu, a onda počeo da je gnjavi za seks.

"Rekao mi je da je nekada bio prijatelj sa Harijem i da je spavao s njegovom devojkom", izjavila je Lafonova.

Anesit se kasnije preselila kod Harija i ispričala šta joj je Koa ispričao, na šta se Hari samo nasmejao. Koa je zatim poslao poruku na Instagramu u kojoj je pisalo: 'Gde si? Doći ću. Možemo da se pobijemo. Povedi prijatelje sa sobom'.Harry mu je odgovorio da dođe u naselje gde živi. hari je poveo cimera. Koa je na mesto susreta došao sa dvojicom prijatelja koji su takođe osuđeni .

Na šokantnom snimku sigurnosne kamere vidi se kako Koa i njegova dva prijatelja trče za žrtvom. Saterali su ga u ćošak iza crvenog "folksvagena" gd emu Koa ubada nožem u srce. Nekoliko minuta kasnije, mladić je iskrvario na ulici.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto printscreen 24sata.hr

Kurir

Autor: Kurir