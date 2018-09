ERDOGANA BAŠ BRIGA ZA AMERIĆKE PRETNJE: Nikog nećemo pitati za dozvolu da kupimo ruske raketene sisteme!

"Postigli smo sporazum sa Rusijom o S-400, i neki su zbog toga zabrinuti. Žao mi je, ali nikoga nećemo pitati za dozvolu", rekao je Erdogan.

Turski predsednik je 31. avgusta rekao da se Turska nada da će raketne sisteme dobiti "što je pre moguće". Vest o rusko-turskim pregovorima o isporuci sistema S-400 prvi put se pojavila novembra 2016. a u septembru 2017. Erdogan je saopštio da je Ankara potpisala ugovor sa Moskvom o kupovini kompleksa S-400 i za to unapred platila.

Direktor ruske državne korporacije "Rostek" Sergej Čemezov rekao je da će isporuka početi u martu 2020. U međuvremenu, Vašington je upozorio Ankaru da bi, u slučaju da od Rusije kupi sisteme S-400, SAD mogle da odbiju da Turskoj prodaju lovce F-35.

Inače, S-400 "trijumf" je moderan protivavionski raketni sistem dugog dometa koji se koristi od 2007. godine. Osmišljen je da uništava avione, krstareće i balističke rakete, uključujući one srednjeg dometa, a može se koristiti i protiv ciljeva na kopnu. Kompleks S-400 može da gađa ciljeve na razdaljini i do 400 kilometara, kao i na visini do 30 kilometara.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Profimedia

