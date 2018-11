KADIROV POSETIO POZNATOG KUVARA: Turčin ga nožem hranio, čečenski lider bio oduševljen! (VIDEO)

@kadyrov.team @kadyrov.team #Кадыров #Россия #Чечня #ЧеченскаяРеспублика #Чечня #95 #РамзанКадыров #КадыровРамзан #Ахмат #явкомандеПутина #АхматСила #Кадыров #явкомандеКРА #Kadyrovteam #явкомандеКадырова

A post shared by Кадыров Рамзан Ахматович (@kadyrov.team) on Nov 22, 2018 at 4:05am PST