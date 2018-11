RUSIJA I UKRAJINA NA KORAK DO RATA: Razotkriveno šta se krije iza sukoba na moru! Moskva optužila kijevske vlasti da se ponašaju kao SOMALIJSKI GUSARI! (VIDEO)

Azovsko more je najpliće morte na svetu čija dubina se kreće od 4 do 13,5 metara i između je Rusije i Ukrajine, a sada je i proključalo.

Do njega se dolazi uskim (od 4 do 14 km) Kerčkim moreuzom iz Crnog mora preko kojega su Rusi nedavno sagradili most kako bi spojili svoju obalu sa poluostrvom Krimom koji je prisajedinjen Rusiji u martu 2014. godine. U nedelju 25. novembra na tom je prostoru došlo i do bliskog susreta ruske i ukrajinske ratne mornarice.

U pucnjavi koja je usledila ranjena su tri ukrajinska mornara, a Rusi su podigli i svoje ratno vazduhoplovstvo. Dve zemlje su na korak do otvorenog sukoba. Ukrajina je uvela jednomesečno ratno stanje i podigla vojsku na noge, a Rusi su to nazvali “predizbornom histerijom”.

Ali šta se dogodilo? Tri broda ukrajinske ratne mornarice iz Odese su krenula prema Azovskome moru, uz obalu Krima, a pri tom se nisu najavili ruskim vlastima. Nakon što je Krim pripojen Rusiji, Rusi smatraju da je ceo Kerčki prolaz njihov. Ukrajinci međutim, ne priznaju prisajedinjenje Krima, pa tako ni promene teritorijalnih voda.

Ukrajinski ratni brodovi prišli su suviše blizu obala Krima i Rusi su odmah reagovali i zatvorili prolaz kroz moreuz, da bi ga dan posle incidenta ponovo otvorili..

Do sukoba je došlo jer Ukrajinci žele da pokažu kako mogu u svako doba da prolaze Kerčkim prolazom, a Rusi su, pak, morali da im objasne da su oni sada vlasnici tog moreuza i da Ukrajinci ne mogu da rade šta i kako žele.

Moskva za incident optužuje lično ukrajinskog predsednika Petra Porošenka koji, prema njihovom mišljenju, time želi da podigne svoj trenutno katastrofalni rejting. Porošenko pre predsedničkih izbora 2019. stoji jako loše i nema ni deset posto podrške.

Ruski politikolog Vladimir Milov smatra da Putin namerava i ubuduće da onemogući da ukrajinski ratni brodovi uplovljavaju kad zažele.

Istovremeno pomorski kapetan Mihail Nenašev je optužio Ukrajinu da se ponaša poput “somalskih gusara” i izjavio da će Rusija da pojača kontrolu ukrajinskih brodova.

