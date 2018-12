ZAVAPIO JE: NE MOGU DA DIŠEM! ONDA SE ZAČULA MOTORNA TESTERA! Objavljene poslednje reči brutalno ubijenog novinara Kašogija! (VIDEO)

Američki medij se se poziva na izvor blizak istrazi slučaja ubistva saudijskog novinara.

Izvor koji je čitao prevedeni transkript audio-snimka bolnih trenutaka ubijenog novinara, kaže kako je jasno da je ubistvo koje se dogodilo 2. oktobra bilo isplanirano.



Tokom mučne scene, Kašogi se, priča izvor, borio za život.

"Ne mogu da dišem", rekao je.

"Ne mogu da dišem", ponovio je.



"Ne mogu da dišem", još je jednom rekao. I to je bilo poslednje.

Transkript potom beleži i zvuk testere, kao i muziku koju su ubice pustile kako bi blokirali zvuk rezanja tela ubijenog novinara.



Nadalje, u transkriptu piše da je neposredno nakon ubistva obavljeno više telefonskih poziva u kojima su oni sa druge strane žice obavešteni o izvršenom poslu. Turski obaveštajci sumnjaju da se radi o razgovorima s ljudima iz vrha vlasti u Rijadu.

Kašogi je drugog dana oktobra u saudijski konzulat u Istanbulu ušao kako bi zatražio papire za venčanje sa svojom devojkom iz Turske. Tada i počinje transkript koji donosi CNN.



Čim je ušao, kako sugeriše snimak, Kašogi je shvatio da nešto nije u redu. Prepoznao je jednog muškarca i pitao ga što radi tamo. Navodno se radi se o Maheru Abdulazizu Mutrebu, bivšem saudijskom diplomati i obaveštajcu koji radi za bin Salmana. Kašogi ga je znao još iz vremena kad je živeo u Londonu i kad su zajedno radili u saudijskoj ambasadi.

"Vraćaš se", kaže muškarac.



"Ne možete to učiniti. Ljudi čekaju napolju", odvraća Kašogi. Naime, ispred konzulata je čekala Kašogijeva verenica.



Ubrzo je počela buka. Očito su vrlo brzo napali novinara.

Jedna od prvih verzija Saudijske Arabije, kad su priznali da je novinar ubijen, bila je da se to dogodilo slučajno. Ali transkript kaže da se kroz buku više puta moglo čuti kako Kašogi govori da nema vazduha.



"Ne mogu da dišem." Upravo su mu to i bile poslednje reči.



Jedan od glasova koji se prepoznaje na snimku identifikovan je kao glas doktora Salaha Muhamada al-Tubaikvija, šefa forenzičke medicine ministarstva unutrašnjih poslova Saudijske Arabije.



Uz Kašogija i Mutreba, on je jedina osoba kojoj je identifikovan glas.



Kako se transkript nastavlja, otkriva se da Kašogi još nije mrtav.

Na snimku se potom, tvrdi izvor, čuju buka i vriskovi, ali bez dijaloga. Onda se čuje i motorna testera, kao i Tubaikvi koji nešto naređuje svojim saradnicima.



"Stavi slušalice ili slušaj muziku kao ja", čuje se. Transkript još beleži i to da je Mutreb obavio tri telefonska poziva.



"Reci svojima da je obavljeno".



Nije jasno u kojem je tačno trenutku Kašogi umro.



"Reci svojima da je stvar obavljena. Obavljeno je", prema transkriptu još kaže Mutreb.



Izvor blizak istrazi za CNN tvrdi da su i Mutreb i Tubaikvi kazali kako nisu obavili nikakve pozive.



Podsetimo, Mutreb i 14 drugih Saudijaca u Istanbul su došli privatnim čarter letom i komercijalnim letom na dan ubistva.



Transkript je, kaže izvor za CNN, relativno kratak. U njemu nema puno dijaloga. Ne objašnjava se ni zašto bi Kašogi trebalo "da se vrati", a što mu je kazao muškarac kad je ušao u konzulat. Mnogo pitanja ostaje bez odgovora i nakon ovog transkripta.



CNN zaključuje da je njegovo ubistvo bilo planirano i organizovano te na kraju hladno obavljeno, a da je neko u Rijadu o svemu bio obavešten.

Kurir.rs/ Tanjug/ CNN

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir