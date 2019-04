ASANŽOV OTAC TRAŽI DA DŽULIJANA VRATE U AUSTRALIJU: Video sam kako su ga nosili, nije izgledao dobro! To je šokantno!

Foto: EPA/Luis Ascui Astralija and New Zealand out

Otac osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža zatražio je danas od australijske vlade da vrate njegovog sina u Australiju i rekao da je šokiran kako je izgledao slabo prilikom hapšenja u četvrtak u Londonu.

Džon Šipton je Asanžov biološki otac, i bio je sekretar Vikiliks partije koju je njegov sin osnovao povodom izbora za senat 2013. Mediji javljaju da je on posećivao sina svakog Božića u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde se Asanž sklonio od 2012. do svog hapšenja.

Šipton je u izjavi za melrburnski list Sandej Herald San (Sunday Herald Sun) rekao da australijsko ministarstvo spoljnih poslova i premijer treba da urade nešto.

"To može da se reši jednostavno na zadovoljstvo svih. Bilo je razgovora između jednog senatora i visokog zvaničnika ministarstva spoljnih poslova o izručenju Džulijana u Australiju", dodao je on.

Asanž se 2012. sklonio u ekvadorsku ambasadu u Londonu kako bi izbegao da bude izručen Švedskoj zbog optužbe za seksualni napad, koja je u međuvremenu odbačena.

Londonska policija je u četvrtak uhapsila Asanža na osnovu naloga SAD za njegovo izručenje i zbog kršenja uslova kaucije u Velikoj Britaniji. Ekvador je prethodno oduzeo azilantski status Asanžu, navodeći kao razlog njegova "kršenja međunarodnih konvencija i dnevnih protokola".

SAD traže Asanža zbog objavljivanja desetina hiljada tajnih vladinih dokumenata putem Vikiliksa. Njegov otac je rekao da je bio šokiran kad je video kako mu sin izgleda kada su ga policajci izneli iz ekvadorske abasade u Londonu.

"Video sam kako su policajci morali da ga nose do kraja stepeništa. Nije izgledao dobro. Ja imam 74 godine i u boljoj sam formi od njega koji ima 47. To je jako šokantno", rekao je on i dodao da je Asanž mesecima živeo kao zatvorenik zatvora sa visokim obezbeđenjem i da su kamere pratile svaki njegov pokret.

Sud će 2. maja razmatrati američki zahtev za izručenje zbog piraterije i britanski zahtev da se pojavi pred sudom izdat u junu 2012. godine koji je on prekršio bekstvom u ambasadu Ekvadora.

Australijski premijer Skot Morison rekao je u petak da Kanbera neće Asanžu pružiti nikakav specijalni tretman.

