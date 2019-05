STIŽE LEDENI TALASA SA ARKTIKA OVOG VIKENDA: Evropa i Balkan će se smrzavati u maju, temperature ispod proseka, a biće i snega! Evo koliko dana ćemo moći bez kišobrana! (VIDEO)

Tokom predstojećeg vikenda veći deo Evrope zahvatiće talas izuzetno hladanog arktičkog vazduha koji će se zadržati sve do srede.

Hladna masa arktičkog vazduha pogodiće ovog vikenda veći deo Evrope, javlja Severe Weather Europe. Potencijalno opasan obrazac biće uspostavljen širom Evrope sa snažnim gornjim delom iznad Arktičke regije i Atlantskog okeana, što će da rezultira snažnim strujanjem izuzetno hladnog arktičkog vazduha na jugu preko zapadne i centralne Evrope.



Temperature će od 3. pa sve do 7. maja biti znatno niže nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Postoji i veliki rizik od jutarnjih mrazeva u delovima istočne, centralne i zapadne Evrope i Balkanskog poluostrva od nedelje pa sve do srede.



Postoji mogućnost da će na nekim područjima pasti i sneg, s obzirom na to da će se arktička masa proširiti preko Alpa prema severnom Mediteranu i severnom Balkanskom poluostrvu uz jak hladni front.

Meteorolozi najavljuju na području Srbije i regiona hladnije vreme praćeno kišom i pljuskovima. Sudeći prema dugoročnoj prognozi skoro čitav mesec pred nama biće takav.

U nedelju u nižim predelima pašće i grad, dok će na planinama biti snega.

Kako najavljuju meteorolozi još ćempo sačekati na prolećne dane, a u ponedeljak će živa u termometru pasti i ispod 12 stepeni.

Minimalna prosečna dnevna temperatura u Srbiji tokom maja biće oko 12 stepeni, a ponegde i ispod 10 stepeni, a biće čak 19 kišnih dana. Pred kraj meseca očekuje se porast dnevnih temperatura, pa će se živa popeti do 28.podeoka na celzijusovoj skali.

Kurir.rs/Večernji.hr

Foto printscreen Avaz.ba

