SVI STRAHUJU OD NOSTRADAMUSOVOG PROROČANSTVA: Ovako je govorio o strašnoj erupciji! Ako moćni vulkan proradi, stradaće 80.000 ljudi, a život na ovom mestu će biti nemoguć!

Teoretičari su to protumačili kao upozorenje o predstojećoj razornoj erupciji i zemljotresu u Severnoj Americi.

U francuskim srednjovekovnim stihovima pominje se "zemljotres koji će se posebno odnositi na zapadni deo Novog grada" sa takvom snagom "koja će se osetiti u zemljama širom sveta" i "vulkanskom vatrom iz sredine zemlje koja će potresti Novi grad".



"Novi grad" predstavlja kontinent koji je Kolumbo otkrio malo pre nego što je Nostradamus napisao svoje mračno proročanstvo.

Mnogi smatraju da globalne tenzije i prirodne katastrofe mogu biti znakovi katastrofe koju je Nostradamus predvideo pre 500 godina.

On je, predviđajući kraj sveta, govorio o ogromnoj planini, koja je u plamenu bačena u more", a "trećina mora pretvorena u krv".

Prema tumačenju, to se može odnositi na Jeloustoun. Ako vulkan u poznatom nacionalnom parku proradi, emisije sumpor-dioksida mogle bi da ubiju 87.000 ljudi i da veći deo SAD učine nepogodnim za život. To bi moglo da dovede i do drastičnih klimatskih promena širom sveta.

Međutim, prema podacima Geološkog zavoda SAD, izgledi za takvu erupciju minimalni. U toj instituciji tvrde da je veća šansa da asteroid pogodi Zemlju i uništi civilizaciju, nego da do erupcije Jeloustouna dođe.

Kurir.rs/Daily express

Foto: AP

Kurir