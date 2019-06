TRAMPU SU OVO NAJVAŽNIJI UGOVORI U ŽIVOTU: Šta piše u sporazumima koje je predsenik SAD sklopio sa svojim suprugama, i zašto se pokazao kao velika CICIJA (VIDEO)

Pre no što je sklopio svaki od svoja tri braka, od koja su dva završila razvodom, Tramp je svaki put insistirao na predbračnim ugovorima s precizno pobrojanim detaljima koji određuju što će koji bračni drug dobiti ili izgubiti razvodom. Oni uključuju ne samo novac i kuće, nego i što supružnici moraju ili ne smeju otkrivati nakon razvoda kako bi ih se zaštitilo od naknadnih neprijatnosti.

Ugovori su uvek podložni promenama tokom braka što zavisi o tome raste li bogatstvo supružnika i povećava li se broj članova porodice, a drže se u tajnosti sve dok ne dođe do brakorazvodne parnice.

Detalji njegovog predbračnog ugovora s drugom suprugom Marlom Maples

pokazali su da se nije ustručavao povući oštre poteze kad je u pitanju alimentacija za uzdržavanje dece u slučaju razvoda. Tako je Tramp hteo da smanji novac za decu ukoliko se ona zaposle, kao i ako se odluče za vojnu karijeru, i zabranjuje supruzi da nakon razvoda iznosi bilo kakve pojedinosti o braku, piše Business Insider. "To je težak, bolan, ružan alat. Verujte mi, u tome nema ništa zabavno, ali moraš reći:'draga, ti si predivna, brinuću se za tebe ali ako stvari ne uspeju, ovo je maksimum koji ćeš dobiti", objasnio je Tramp što za njega znači predbračni ugovor.

Donald je upoznao Ivanu Tramp 1976. u elitnom restoranu koji danas više ne postoji, a nekada je bio okupljalište bogatih i slavnih. Tada Ivana Zelnički došla je u restoran s prijateljicama i čekala sto, a onda im je pristupio Tramp i ponudio im mjesto za svojim stolom. Nakon ručka ispratio ih je do izlaza i Tramp je Ivanu šarmirao pa su se počeli viđati, da bi se venčali ni godinu dana kasnije – 7. aprila 1977.

Tokom braka par je četiri puta prekrajao predbračni ugovor, a menjali su ga kako je bujalo njihovo bogatstvo. Naime, tokom 80-ih i 90-ih bili su vrlo popularni pripadnici njujorške društvene scene. O tome svedoči čak i reklama za Pizza Hut: Nakon 13 godina braka i troje dece, podneli su zahtev za razvod 11. decembra 1990., a kako se saznalo do razvoda je došlo nakon četvrtog predbračnog ugovora. Prema konačnom dogovoru, Ivana je dobila 25 miliona dolara, zatim vilu u Grinviču i 22 miliona dolara ako vilu prodaju pre razvoda.

Donaldu je takođe naređeno da plati oko 650.000 dolara godišnje za izdržavanje troje dece – što je približno svota koju je Ivana Tramp potpisala u predbračnom ugovoru. Konačni dogovor postignut je nakon višemesečnih pregovora čiji je cilj bio osigurati da Ivana dobije novac od Donalda, koji je navodno bio duboko zadužen zbog poslova s ​​nekretninama i u to vreme ni jedna banka nije mu željela da odobri kredit.

Tramp se tada oženio glumicom Marlom Maples, koja je bila u sred drame zbog razvoda od bivšeg supruga 1993. godine, neposredno nakon rođenja ćerke Tifani. Samo četiri godine kasnije par je najavio razvod. Odluku su donijeli uoči same četvrte godišnjice braka, a vrlo je verojatno da je to inicirao Tramp jer je prema predbračnom ugovoru, Marla umesto milion, nakon četvrte godišnjice braka trebala dobiti pet puta veću apanažu. Nakon što su se 1999. godine konačno nagodili da joj Tramp isplati 2 miliona dolara, Maples je rekla da je predbračni ugovor 'velika bitka' i da joj je Tramp dao da ga potpiše samo pet dana pre no što su se vjenčali 1993. Iako ga je potpisala, Marla Maples nije krila nezadovoljstvo ponuđenim. Nakon dve godine pravne bitke rekla je da odlazi pod uslovima prvog predbračnog ugovora i da odustaje od usmenih obećanja koje joj je Tramp dao tokom braka.

Sporazumom je takođe propisano da Tramp neće više biti obavezan godišnje uplaćivati 100.000 dolara za dečji dodatak za njihovu ćerku Tifany čim ona navrši 21 godinu života, ili čim dobije posao s punim radnim vremenom ili se prijavi u vojsku ili se pridruži mirovnim snagama. Trampov predbračni ugovor s Maples takođe je osmišljen kako bi se izbegle neugodnosti kroz koje je prolazio nakon razvoda s Ivanom, pa joj je onemogućio objavljivanje bilo kakvih materijala u kojima bi detaljno opisivala njihov brak.

Ugovorom se Maples obavezala da nikad neće objaviti 'nijedan dnevnik, memoare, ni jedno pismo, priču, fotografiju, intervju, tekst, esej ili bilo kakav opis bilo da je reč o fikciji ili dokumentarnom delu, kao ni da neće nikad iznositi nikakve pojedinosti o braku. Ukoliko Maples prekrši sporazum, Donald će pretrpeti nepopravljivu štetu“, pisalo je u ugovoru.

Donaldov treći brak za Melaniju Kraus počeo je 2. januara 2005. godine. Iako usčpvi njihovog predbračnog ugovora nikada nisu bili objavljeni, trač kolumnistkinja Liz Smit rekla je da je Tramp zadovoljan govoreći: "Lepo je da je potpisala predbračni ugovor. Svesna je da to moram imati." Špekulacije oko pojedinosti sporazuma došle su u središte pažnje kada su se njih dvoje uselili u Belu kuću nakon što je Tramp izabran za predsednika SAD-a, što neki kažu da bi mogli uticati na nove uslove u slučaju razvoda.

Melanija i Donald su bili mnogo puta u centru pažnje medija i raznih analiza uoči izbora, pa zatim i zbog optužbi Trampa za seksualna uznemiravanja tokom njihovog 13-godišnjeg braka, pa je gotovo sigurno da su uslovi iz predbračnog ugovora isti kao i prvi dan, što znači da su detalji i dalje dobro skriveni od očiju javnosti.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: AP

Kurir