OVA BAKA JE OSTALA DA ŽIVI U ČERNOBILJU: U noći eksplozije učinila je nešto veoma opasno za prijateljicu, a njena sećanja su jeziva! (VIDEO)

Serija "Černobilj" je pokrenula lavinu priča o herojima koji su se istakli tokom nuklearne havarije, ali i podsetila na neke zaboravljene ljude. Ne treba zaboraviti da je Černobilj za pojedine Ukrajince i dalje dom.

Bivša medicinska sestra Valentina još živi u kontaminiranoj zoni. Valentina se s mužem koji je radio u elektrani doselila u Pripjat i tamo su zajedno živeli do eksplozije.

foto: Youtube/Printscreen

Baka je u jednom intervjuu opisala šta se dogodilo u noći eksplozije. Jedan kolega iz bolnice došao je po nju oko 1:35 (eksplozija se dogodila u 1:24) i rekao joj da hitno dođe u bolnicu.

foto: Profimedia

"Radili smo celu noć. Došla sam kući tek ujutro. Stalno sam razmišljala kako ću spasti svoju decu pa sam odlučila da ih pošaljem u Belorusiju. Moja ćerka je umalo poginula jer je na brodu bila ogromna gužva", kazala je Valentina.



Starica je ispričala da je učinila nešto jako opasno za svoju prijateljicu čiji je muž poginuo te noći.

"Ona me nazvala i pitala je li došao u bolnicu. Rekla sam da nije. Onda me zamolila da odemo zajedno u elektranu da proverimo je li on još tamo. Otišla sam s njom, sigurna sam da bi i ona učinila isto za mene", priča starica.

Valentinin muž umro je nakon 40 godina braka, a ona je danas sama u jednom selu u Zoni isključenja. Vreme provodi sa životinjama, peca i uzgaja biljke.

"Htela bih da poručim ljudima da je naša planeta cvet svemira i da smo tu samo gosti. Zemlja nam je darovana i treba da je održavamo sigurnom. Želim mir, blagostanje i sklad. Zaista imamo dovoljno da budemo srećni", zaključila je baka Valentina.

Kurir.rs

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir