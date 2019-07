KONAČNO OTKRIVENO ZAŠTO KIMOVI TELOHRANITELJI STALNO TRČE UZ NJEGOVA KOLA: Vođa dobio tu ideju kad je gledao jedan popularni film! (FOTO, VIDEO)

Oni su bili velika atrakcija prošle godine u Singapuru, gde se Kim sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, a od tada smo ih videli još nekoliko puta.

U knjizi "Božanski savršena sudbina briljantnog druga Kim Džong-una", dopisnica Vašington posta Ana Filfild otkriva da je "Kim dobio ideju za ljudski štit od Klinta Istvuda".

"Kao dečak je gledao film 'Na liniji vatre' (In the Line of Fire), u kome Istvud glumi agenta američke obaveštajne službe koji je čuvao Džona F. Kenedija, kada je ubijen 1963. godine. Istvudov lik i drugi agenti trče pored predsednikovih kola", objašnjava autorka u knjizi.



Izuzetno je teško postati telohranitelj severnokorejskog lidera. Prema rečima Lij Jong Guka, telohranitelja pokojnog Kim Džong-ila, oca sadašnjeg lidera, "to je teže nego provući se kroz iglene uši".

Kandidati se biraju iz redova vojske i moraju da polože niz testova, a ocenjuju se zdravlje, vid, izgled, ličnost, porodična istorija.



"Moraju da imaju izvrsne političke preporuke i potiču isključivo iz najlojalnijih porodica", navodi se.

Takođe, moraju da budu slične visine kao i Kim i spadaju u grupu retkih građana koji smeju da nose oružje u njegovoj blizini.

Telohranitelji moraju da budu odlični strelci, da znaju tekvodno, veštinu bacanja noževa, da budu dobri plivači i znaju marševski korak, a najvažnije je da budu lojalni.

Iako su naoružani, telohranitelji se uglavnom oslanjaju na sposobnost opažanja i ne-smrtonosne metode - ruke i telo - kada treba da se izbore sa opasnostima.

Da bi zaštitila vođu, Severna Koreja primenjuje specijalne mere, uključujući i degustiranje hrane pre nego što mu bude poslužena i nošenje njegovog ličnog toaleta kud god otputuje kako strane vlade ne bi mogle da analiziraju njegov DNK i utvrde od kakvih bolesti eventualno pati.

