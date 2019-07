VEZE MILIJARDERA S PREDSEDNIKOM SAD Pedofil upoznao Trampa s Melanijom!

Kako prenosi Njujork tajms pozivajući se na izvore koji su želeli da ostanu anonimni, Epstajn se brojnim prijateljima hvalio kako je upravo on Trampu namestio Melaniju.

Tramp zlostavljač

Jedan od njih je biznismen Džordž Hurani, prvi čovek "Amerikan drim enterprajza", koji je bio vrlo blizak s Epstajnom i koji je 1992. organizovao raskalašnu zabavu u Trampovom odmaralištu Mar a Lago na Floridi. Naime, na toj zabavi su, pored 28 seksi manekenki za kupaće kostime, jedini gosti bili upravo Epstajn i Tramp.



- Ugovorio sam dolazak nekoliko devojaka. Pitao sam ih ko sve dolazi na zabavu jer imam 28 manekenki. Kazali su mi da su tu samo on i Epstajn. Rekao sam mu: "Donalde, ovo je trebalo da bude zabava za VIP klijente, a ti mi kažeš da ste tu samo vas dvojica." Bio sam iznenađen - rekao je Džordž Hurani.

Hurani ističe da je upozorio Trampa na Epstajna i da mora da mu zabrani dolazak na događaje koje on organizuje:

Stravično Ispovest žrtve Dženifer Araoz

SILOVAO ME JE POSLE MASAŽE

- Bila sam preplašena. Molila sam ga da prestane, ali on nije hteo - kaže kroz suze Dženifer Araoz, jedna od žrtava Džefrija Epstina. Araozova je u intervjuu za NBC ispričala kako je počela da odlazi u Epstinov dom na Menhetnu kada je imala 14 godina i da ga je masirala obučena samo u donji veš.

- Imala sam samo 14 godina, šta, dođavola, znate kada ste tako mladi? Prvi put je bio vrlo fin i pristojan. Poslužili su mi vino uz ručak. Odlazila sam dva puta nedeljno da ga masiram. Posle svake posete bi mi dali 300 dolara.

Dženifer Araoz kaže da se nije osećala prijatno zato što polugola masira starijeg muškarca, ali da se "bojala da će se naljutiti" ako ne učini ono što traži od nje.

- On bi se posle masaže okrenuo na leđa i masturbirao. Rekao mi je da skinem donji veš, a kada sam odbila, na silu me je dovukao do stola. Molila sam ga da prestane.

Nakon silovanja je prestala da ide kod Epstina i ispisala se iz škole koja je u blizini njegove kuće.