TROPSKE VRUĆINE NA BALKANU, U GRČKOJ I MAKEDONIJI KO U PAKLU : Septembar će biti IDEALAN, TOPAO I SUV, nema hlađenja do oktobra! DETALJNA PROGNOZA ZA CEO MESEC

Ovaj vreli talas zadržaće se još sutra, aonda možemo d aodahnemo. Posle paklenog avgusta leto polako ulazi u svoju završnicu, ali za one koji planiraju svoj godišnji odmor u septembru dovra vest je da će čitav mesec biti topao i bez kišem sa idealnim temeperaturama koje će retko prelaziti 30 podeok.

Sve do 6. septembra zadržati temperature do 30 stepeni. Potom, od 7. do 14. septembra sledi novi pad temperature, ali takođe postepeni. Maksimalne dnevne temperature i dalje će biti relativno visoke i iznosiće oko 25 stepeni u proseku.

Vanredno za ovo doba godina biće na jugu Grčke, odnosno okolini Atine i Peloponezu. Uz Glifadu, tempetarute će biti visoke u Pireju i gradu Porto Heli, kao i na sredozemnim ostrvima. Sem poznatih srpskih letovališta u okolini Soluna, odnosno na Halikidiju, toplo vreme tokom septembra očekuje se i na zapadu Grčke, Lefkadi i okolnim ostrvima.

Slično vreme, sa temperaturama od 20 do 25 stepeni i tek povremenim pljuskovima, zadržaće se i tokom druge polovine meseca. Ceo septembar biće uglavnom suv i topao. Po svemu sudeći, ovo leto moći će da konkuriše za jedno od najtoplijih na Balkanu u poslednjih 127 godina.

"Najtoplije je bilo 2012. godine, a za njim sledi leto iz 1946, kada je čak i u septembru izmerena maksimalna temperatura od 41,8 stepeni. Ovo leto bi moglo zauzeti treće mesto u nizu najtoplijih u proteklih 127 godina", kaže Nedeljko Todorović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Veliki broj ljudi smatra da je septembar idealan za letovanje, a Grčka je jedna od omiljenih turističkih destinacija Srba. Voda je još uvek topla, temperature nisu previsoke i kreću se oko 30 stepeni, manje su gužve , a i cene, pa je to uz povoljne meteorološke prognoze dovoljan razlog da se odmorite i napunite baterije na plažama Grčke.

Kurir.rs

Foto EPA, AP

Kurir