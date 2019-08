U SIBIRU PLAMTI 5,4 MILIONA HEKTARA ŠUME: Voda kojom se gasi požar skupa je kao i šampanjac, samo kiša sada može da zaustavi vatrenu stihiju! Rusi ulažu nadljuske napore! (VIDEO)

Površina teritorije zemlje i šuma koje gore u Rusiji dostigla je vrhunac za sada, sa oko 5,4 miliona hektara koji plamte uglavnom u Sibiru i na krajnjem istoku zemlje.

Ukupna zemlja uništena vatrenom stihijom uskoro će premašiti onu uništenu u požarima 2018. godine. Prema predviđanjima Grinpisa Rusija, premašiće čak i do sada rekordnu 2012. godinu. Koliku je štetu vatra nanela govori još jedna podatak - ukupna površina uništene zemlje veća je od Bangladeša ili Grčke, a dim od požara veći je od Evropske unije.

Samo oko devet odsto požarišta se aktivno gasi, jer su ruske vlasti koncentrisale resurse na vatru koji preti naseljima ili industrijskim ili drugim ključnim objektima.

Prema procenama Grinpisa Rusija požari će proizvesti preko 225 miliona tona ugljen-dioksida što je kompatibilno sa količinom godišnjih izduvnih gasova koje proizvede 49 miliona automobila.

Grigorij Kukšin, šef odeljenja za protivpožarnu zaštitu Grinpisa Rusija kaže da je jedini spas u kiši.

"Ovo sada mogu ugasiti samo kiše. Nemoguće je ugasiti požar nijednom grupom snaga, čak i ako okupimo sve ruske vatrogasce, pozovemo Amerikance i dodamo Evropljane. Bacanje vode iz vazduha je upečatljiva slika za televiziju, ali Il-76 mogu da vrše samo nekoliko letova dnevno - od svoje baze do područja koje gase.

Oni bacaju 40 tona vode i čineći to mogu privremeno da ugase samo 750 metara ivice vatre i to pod uslovom da pogode pravo mesto. To nije mnogo s obzirom na obim požara, dok su troškovi bačene vode, s obzirom na troškove prevoza, platu osoblja, blizu troškovima šampanjca. Znači 40 tona šampanjca ... i sa sličnom efikasnošću", kaže on.

Vatrogasni stručnjak Aleksandar Briukhanov rekao je da su ovogodišnji požari "vrlo jaki".

"Postoji mnogo prizemnih požara visokog intenziteta ili čak velikih požara koji uništavaju skoro svu vegetaciju. Izgubljeno je mesec dana. Požari nisu gašeni prvih mesec dana, a sada je to nemoguće. Dešava se čak i da se šume koje su ugašene ponovo zapale", zaključuje on.

Kurir.rs/Blic

Foto: AP

Kurir