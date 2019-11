ŠKOTSKA GOSTIONICA KRIJE TAJNU UKLETE SOBE BROJ 6: Telo utopljene devojčice ležalo je tu do sahrane, a gosti se kunu da još uvek osećaju nešto mokro i hladno kad zaspu! (VIDEO)

O Drovers inu je ispredeno mnogo legendi, a verovatno je najpoznatija o tajni sobe broj 6. Međutim, to nije bila prva zastražujuća priča. Zapravo, prva se desila krajem 18. veka, kada je jedna mlada porodica bila prisilno iseljena sa mesta gde su živeli jer su njihovi stanodavci odlučili da će zemlja više koristi doneti ako se koristi za uzgoj ovaca.

Tako su usred zime i snega krenuli da traže sklonište. Međutim, uhvatila ih je snažna snežna oluja zbog čega su skrenuli sa staze koja je vodila do poznate pivnice Drovers in. Nažalost, oni nisu stigli do pivare.

Tokom godina, pojavili su se mnoga svedočenja ljudi koji su videli kako mlada porodica luta zemljom u zimskim mesecima, pokušavajući da nađe utočište. Više puta se činilo da su te kobne noći stigli na odredište.

Jedna priča kaže da se par koji je nedavno boravio u pivnici Drovers In, u sobi 2, probudio tokom noći zbog hladnoće. A onda su ugledali kako im mlada porodica drhti u podnožju kreveta, dah im je bio vidljiv u ledenom vazduhu. Mladić je mahao bračnom paru, kao da je srećan što je konačno pronašao ono što traže.

Mračna tajna sobe 6

Ali ovo nije jedina jeziva priča. Tako je jedan mladić, koji je više puta spavao u ovoj pivari, jedno veče po prvi put doveo devojku.

"Ostali smo u sobi 6. Nakon nekoliko zalogaja u baru, povukli smo se u našu sobu da prenoćimo. U jednom trenutku usred noći moja devojka me probudila i pitala da li vidim trepereća svetla koja se kreću po sobi? Onako pospan rekao sam joj da mora da vidi treptajuće svetlo na detektoru za požar. Zamolila me je da pogledam ponovo, što sam i uradio. Na moje iznenađenje bilo je mnogo sitnih belih tačaka svetlosti koje plešu po vazduhu. Iako vrlo mala, bela svetla su bila veoma intenzivna.

Činilo se da se kreću nasumično, pojavljujući se i zatim nestajući. Soba je bila tamna i nije bilo drugog izvora svetlosti koji bi mogao da se odrazi i uzrokuje ono što smo videli. Oboje smo dugo gledali svetla, ne mogavši da objasnimo šta ih izaziva. Najbolje što sam mogao da smislim je da su to neke vrste sićušnih svitaca, ali je to palo u vodu kada sam kasnije pitao osoblje hotela da li takva stvorenja žive u tom području. Odgovor na ovo pitanje bio je "Ne!", ispričao je mladić koji nikada nije uspeo da objasni šta su oni videli.

Devojčica koja se udavila iza pivnice

U davna vremena, jedna devojčica po imenu Anabel igrala se pored plitkih i mirnih voda reke Faloh, koja se nalazi iza gostionice. Dan ranije bilo je dosta kiše, pa je reka bila nabujala. Anabel je pala u nabujalu reku i tragično se udavila kada je neko primetio da je nema.

Njena porodica, lokalni farmeri i stočari na kraju su našli telo nizvodno, ali bilo je kasno da je spasu. Odneli su njeno beživotno telo u gostionicu Drovers i položili je na krevet sobe 6. Tu je ostala dok je porodica tugovala i odvezli je na obližnje groblje. Neki gosti koji su spavali u toj sobi kažu da su se tokom noći budili osećajući malo ledeno, hladno i mokro telo pored njih u krevetu.

Devojčica u ružičastoj haljini

Jedna žena dovela je ćerku u Drovers i sa prijateljima proslavljala njen rođendan. Nekoliko dana kasnije poslala je imejl osoblju pitajući možemo li im reći ko je devojčica u ružičastoj haljini na fotografiji, koju su snimili na stepenicama.

Rekla je da nije sa njihove zabave i da se ne sećaju da su je te noći videli. Njena ćerka, koja je snimila fotografiju, kune se da devojčica nije bila tamo kad je fotografisala stepenište svojim mobilnim telefonom. Fotografija ih je potpuno prestrašila, ali smatrali su da im osoblje može objasniti. Međutim, te večeri u hotelu uopšte nije bilo dece!

Misteriozne fotografije

Takođe, jedan mladi par zanoćio je u sobi 115 da bi narednog jutra shvatili da je njihov fotoaparat bio na drugom mestu od onoga gde su ga ostavili to veče. Kada su pregledali fotke, videli su da na njima postoje slike četiri beličaste tačke iznad njihovog kreveta.

Iako su mislili da je neko od osoblja bio u sobi, shvatili su da se to nije desilo jer je soba i dalje bila zaključana sa unutrašnje strane a ključ u bravi. I osoblje je potvrdilo da nije nikako moglo da pristupi sobi. Nikada nije otkriveno šta se desilo.

