RAJSKO OSTRVO KRIJE MRAČNU TAJNU: Imaju najveći broj zavisnika od heroina, a evo kako se vlasti bore protiv dilera

Poznata po koralnim grebenima, mangrovima i belim peščanim plažama, ova ostrva u Indijskom okeanu svake godine obiđe oko 360.000 turista.

Međutim, kada se pogleda iza ovih ekskluzivnih letovališta i preskupih restorana, vidi se ogroman problem - ogroman broj zavisnika od heroina.

Od ukupno 94.000 stanovnika, između 5.000 i 6.000 ljudi zavisno je od heroina, što je skoro 10 odsto radno sposobnog stanovništva, prenosi Agencija za sprečavanje zloupotrebe droga i rehabilitaciju (APDAR) na Sejšelima.

To znači da po glavi stanovništva Sejšeli pate od najveće stope zloupotrebe heroina na svetu.

Džed Lesperans je imao 20 godina kada je prvi put počeo da uzima drogu. Sada ima 34 godine.

"Počeo sam da pušim kanabis sa prijateljima tu i tamo. U početku je bilo zabavno. Ali s vremenom sam prešao na heroin i to je počelo da preuzima kontrolu nad mojim životom. Pušio sam heroin dva do tri puta dnevno, čak sam krao od bake da bih plaćao svoju naviku. U roku od nekoliko nedelja, postao sam zavisnik", rekao je on.

Heroin putuje iz centralne Azije, posebno iz Avganistana, pre nego što preko Istočne Afrike biva prokrijumčaren na ostrva.

Arhipelag od 115 ostrva ima dosta slabo obezbeđenih granica, zbog čega ih je teško nadgledati pa tako u zemlju dolaze droge iz inostranstva i to veoma lako.

Umesto da pokrene „rat protiv droge“, koji bi kriminalizovao veliki deo korisnika heroina na Sejšelima, šef agencije za borbu protiv droge uveo je portugalsku politiku o drogama - zavisnost od droge posmatra kao hroničnu bolest koja treba da se leči.

Zbog sve većeg problema osnovan je APDAR 2017. godine, a program lečenja metadonom je uveden u maju 2018. godine.

Zavisnici imaju dve opcije: da se priključe programu lečenja metadonom gde moraju da se posvete detoksikaciji ili da se priključe programu koji je fokusiran na smanjenje štete.

Ljudi imaju pristup medicinskoj i psihosocijalnoj podršci u oba programa.

Džed Lesperans svakog jutra posećuje jednu od "klika u pokretu" - kombija sa savetnicima i medicinskim radnicima koji daju metadon zavisnicima u procesu rehabilitacije. On je rekao da se ne drogira već mesecima i sada radi kao poslastičar u jednom od hotela sa pet zvezdica.

"Otkad sam našao posao, mnogo sam stabilniji i to me podstaklo da ostanem u programu. Takođe sam mogao da vratim deo novca koji zaradim nazad svojoj baki, što je poboljšalo naš odnos", ispričao je Lesperans.

Otkako je pokrenut program rehabilitacije cene heroina na Sejšelima su pale.

"Oko 0,1 grama koji je koštao oko 1.000 rupija (73 dolara) sada može da se kupi za svega oko 30 rupija", rečeno je iz APDAR-a.

Oni smatraju da to rade krijumčari kako bi podrili napore države i ponovo naterali ljude da se vrate lošim navikama.

"Ali mi smo odlučni da nastavimo bitku", kažu oni.

Još jedan od problema jesu i sintetičke droge koje sve više nalaze načina da uđu na ovaj ostrvski raj i dodatno ga zatruju.

