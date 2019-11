STRAVA I UŽAS: Igor (25) brutalno ubio ženu i njenu ćerku (3)! Tukao ih je, pa izbo nožem! Evo koliko će dugo robijati!

Sud je ustanovio da se Igor s posebnom okrutnošću odnosio prema žrtvama.

Istovremeno, priznanje krivice i pokajanje smatrano je olakšavajućom okolnošću. Presuda još nije stupila na snagu, a obe strane imaju pravo na žalbu.

"Dvadesetjedna godina za smrt dve osobe i još je jedno dete ostalo siroče? To je smešno. Amina je dete koje... Ona je anđeo koji se ne može ne voleti", jedva suzdržavajući emocije, kaže rođaka ubijenih.

Na suđenju je optuženi rekao da je ženu i njenu trogodišnju ćerku naizmenično tukao trupcima, a potom izbo nožem. Nakon ubistva, dobro je spavao, pio votku, uzeo im novac i dao sve za drogu.

U noći 7. avgusta došlo je do svađe između osuđenog i ubijene žene i to pred njenom ćerkom. Mladić je bio pijan i drogiran, pa je ženu i devojčicu udario nekoliko puta. One su izgubile svest, pa je on uzeo noć i počeo da ubada svoje žrtve.

Obe su umrle na licu mesta od velikog gubitka krvi. Sledećeg jutra ubica je uzeo zlatne minđuše sa svoje žrtve, njenu bankovnu karticu i otišao u Petropavlovsk da potroši ukradene stvari.

Tužioci su tražili doživotni zatvor Dementieva.

Igor je i ranije imao problema sa zakonom. Krivično je procesuiran 5 puta, a više puta je gonjen zbog kršenja javnog reda.

Osuđeni je voleo alkohol i drogu. Sprovedeno je i psihijatrijsko ispitivanje tokom kojeg je utvrđeno da je Igor mentalno zdrav i da je svestan svojih postupaka.

