DŽENIFER TVRDI DA JE U VEZI SA PUTINOM: Ne mogu da dočekam da dođe po mene i odvede me u Rusiju! Rodiću mu dete! (VIDEO)

Dženifer veruje da je vizionarka i da utiče na stvari koje se dešavaju u svetu, postupke vlada, vođa država, da može da utiče na terorističke napade i konflikte širom planete.

U prilogu koji je pratio emisiju, Dženifer kaže da ima vizije kako Putin dolazi po nju i svom predsedničkom avionu i kako je odvodi u Rusiju.

"Jedva čekam da dođe po mene. Osećam da pripadam u Rusiji", kaže Dženifer.

"Komuniciramo putem društvenih mreža i to svakodnevno. Jedan od načina na koji komunicira samnom je putam svojih kravata", dodaje ona.

Ona je pred kamerama pokazala fotografiju ruskog predsednika na kojoj on nosi crnu kravatu sa belim tačkicama i istakla da je on na taj način navodno hteo da joj poruči da će doći po nju i odvesti je u Rusiju.

Navodi da joj je jednom prilikom nosio i bordo kravatu čime je hteo da joj poruči da se ne ljubi ni sa jednom ženom.

"Mogu da osetim kada misli na mene", kaže ona za emisiju Dr Fil.

"Počela sam sa imam proročanstva da ću roditi još jedno dete. Imam snove da ću roditi malu devojčicu, koju ćemo on i ja dobiti", dodaje ona.

Tvrdi da Putin sa njom navodno komunicira i preko fotografija, da zna navodno gde je, gde se kreće i šta se dešava. Kaže da je trenutno beskućnica i da nema podršku od strane svoje porodice.

"Da me pita, bez sumnje bih se odmah udala za njega. On je moj najbolji prijatelj", ističe ona.

ŠTA KAŽU NJENA DECA?

Dženiferina ćerka ističe da je njena majka ubeđena da je u vezi sa Putinom i da će on doći po nju da je vodi u Rusiju. Zbog čitave te situacije je postala i beskućnica, pa živi po motelima.

Ćerka navodi da je njena majka u stanju da neprestano priča o Putinu i da to ume traje čak i po pola sata. Dodaje da njena majka tvrdi da ona i Putin imaju tajnu šifru u komunikaciji i da su neki njegovi gostovi i pokreti ruku namenjeni samo njoj i da joj tako šalje poruku.

Dodaje da je njena majka njenoj deci pokazivala Putinove slike i da je svoju unuku terala da ga zove deda. Ističe da je njena majka živela postala beskućnica i da je jedno vreme živela u autu, kako bi bila spremna da krene za Rusiju kada Putin navodno dođe po nju.

Sin misli da je njegova majka izgubila vezu sa stvarnošću i da ne može da se seti poslednjeg smislenog razgovara koji je imao sa njom, jer se kod nje sve svodi na Putina, politiku i religiju.

Drugi sin ističe da je njegova majka ubeđene da je u vezi sa Putinom i da će se udati za njega. On smatra da njegovoj majci treba pomoć i da nešto ozbiljno nije u redu za njom.

Sva njena deca kažu da ova situacija traje već 3 godine i da ne znaju šta je pokrenulo opsesiju njihove majke ruskim predsednikom.

DŽENIFER KRITIKUJE SVOJU DECU

Ona ne veruje da njena deca imaju dobre namere i da su došli u emisiju samo kako bi diskreditovali svoju majku. Voditelj emisije je istakao da njena deca nisu rekla nijednu ružnu reč o njoj.

Ona sa druge strane misli da oni nisu baš zabrinuti za nju već da pokušavaju da "ubiju njen lik svoje majke". Ona misli da se to dešava jer oni ne razumeju šta to ona zapravo radi i da je lakše da je predstave kao psihotičnu osobu.

Istakla je da ima osećaj kao to nisu njena deca, jer ne može da zamisli da neko dete učini svojoj majci ono što njena čini njoj.

Kaže da joj je teško jer su to njena deca i da ih voli, ali da odnosi ne mogu da se poprave.

SUOČAVANJE VODITELJA I DŽENIFER

Voditelj emisije Dr Fil ju je pitao zašto Putin već nije došao po nju ako je toliko zaljubljen u nju kao što tvrdi.

"Ako je zaljubljen u tebe, zašto te onda nikada nije upoznao. Ako je on jedan od najmoćnijih ljudi na svetu, zašto on nije došao kod tebe", pitao ju je voditelj.

Dodao je da se svi slažu da je Putin jedan od najbogatijih i najmoćniji ljudi na svetu, da u svakom trenutku može da dođe po nju i da je povede sa sobom. Dženifer na to nije mogla da nađe odgovor.

Pokušala je da kaže da sve to ima veze sa političkim dešavanjima u svetu i sa tajmingom, ali je onda dodala da nema predstavu zašto nije došao lično da je vidi da i bi to pitanje trebalo da se postavi njemu.

Voditelj joj je rekao da ona nije politički moćna i relevantna i da je stvar veoma jednostavna - da je Putin hteo da priča sa njom i da je vidi on bi došao po nju

ŽIVOT PUN STRAŠNIH DOGAĐAJA

Vodiljte Fil Mekgro je tokom emisije otkrio gledaocima i publici da je Dženifer u životu imala dosta nedaća i nerešenih situacija i da možda odakle proizilazi ovakvo njeno stanje.

Dženifer su naime dugo lagali o tome ko njen pravi otac, a potom je izneta i informacija da je Dženifer silovana kada je imala 14 godina i da su počionici tri različita muškarca. Ona je nakon tog stravičnog događaja pokušala i da se ubije.

On smatra da su neke stvari ponekad previše bolne i da ljudi traže način da pobegnu od stvarnosti.

To nekad postane hronično da ljudi počnu da žive u fantaziji. Njeno stanje je pokušao da objasni pojmom - erotomanija.

To je stanje kada osoba čvrsto veruje da je neko drugi zaljubljen u nju, a to je često slavna osoba, uprkost tome što nema dokaza da se to stvarno i dešava. Tako često tvrde da se njihova komunikacija odvija preko skrivenih znakova i gestova.

Voditelj emisije Dr Fil ističe je Dženifer zaslužila da dobije mnogo bolju pomoć zbog svih stvari koje su joj se desile. Smatra da još uvek ima otvorene rane i da na ovaj način ona pokušava samo da pobegne od toga.

