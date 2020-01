PALESTINSKI PREDSEDNIK ZA 15 DANA PRED SAVETOM BEZBEDNOSTI UN: Mahmud Abas će govoriti o mirovnom planu SAD!

Tom prilikom bi Savetu trebalo da bude izložen nacrt rezolucije, rekao je Mansur, ne preciziravši datum posete ni sadržaj teksta.

Mahmud Abas će pre toga učestvovati na ministarskom sastanku Arapske lige u subotu u Kairu, sastanku Organizacije za islamsku saradnju, zatim na sastanku na vrhu Afričke unije, predviđenom pocetkom februara, dodao je diplomata.

Postoji mogućnost da predsednik Abas pre odlaska u UN održi sastanak s Evropskom unijom, rekao je Mansur, ponovo ne preciziravši datum ni mesto.

Mansur je ponovio da se mir s Izraelom i osnivanje nezavisne palestinske države mogu ostvariti samo uvažavanjem međunarodnog prava i uz priznanje Jerusalima kao glavnog grada Palestinaca.

Naglasio je da se menjanje granica utvrđenih 1967. ne može odvijati bez dogovora dve strane i da treba uključiti i rešenje pitanja izbeglica.

"To nije mirovni plan, to je plan koji udaljava mir. To je plan uništenja nacionalnih težnji palestinskog naroda da ostvari svoje neotuđivo pravo na samoodredenje, osnivanje države i rešenje prava izbeglica", rekao je palestinski ambasador.

Američki plan koji je u utorak predstavio predsednik Donald Tramp garantuje da će Jerusalim ostati nepodeljena prestonica Izraela i predlaže osnivanje palestinske prestonice u istočnom Jerusalimu. On takođe menja granice iscrtane 1967.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA/Alaa Badarneh

Kurir