ERDOGAN POKREĆE VOJNU AKCIJU "OPERACIJA 1453"! Na meti je jedna evropska zemlja, a evo šta se KRIJE IZA OVOG BROJA!

Kako javlja Al Džazira, ovog su vikenda ponovno leteli „Molotovljevi kokteli“ preko grčko-turske granice, dok se grupa migranata pokušavala probiti preko ograde tokom noći.

Grčka policija je suzavcem i vodenim topovima nastojala je da odbije migrante i ugasi vatru.

Incidenti su postali uobičajeni u poslednje dve nedelje na graničnom prijelazu na severu turske granice s Grčkom duge 200 kilometara.

Na drugom mestu velika grupa migranata navodno je prešla iz Turske u Grčku preko mora. Čamci sa 75 ljudi pristali su na grčkom ostrvu Lezbos u petak, prenosi grčka državna televizija ERT.

Al Džazira tvrdi „kako je vrlo malo migranata uspelo da pređe morskim putem otkad je turski predsednik Erdogan 7. marta naredio obalskoj straži da zaustavi migrante na moru“, rekavši „kako je zabrinut za njihovu sigurnost“.

U Atini je portparol grčke vlade ponovio optužbe da Turska koristi migrante kao pritisak da Evropska unija popusti pred njegovim ucenama.

Podsetimo, migranti su požurili u pograničnu zonu nadajući se da će preći u Evropu nakon što je Turska 29. februara saopštila da je granica otvorena i da ih više neće zaustavljati.

Grčka je poručila kako neće dopustiti da bilo ko ilegalno uđe iz Turske.

Evropska unija se približila stavovima Viktora Orbana iz 2015 i ovog puta je rekla da će granice ostati zatvorene, kako je dogovoreno sa Ankarom još 2016. Gotovo svi evropski čelnici su podržali Atinu. Prema tom sporazumu EU je obećala prvo tri milijarde, a onda još tri milijarde dolara Turskoj da primi sirijske izbeglica i zadrži migrante koji žele da idu u evropske zemlje.

Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu rekao je prošle sedmice "kako njegova zemlja želi da se sporazum revidira, jer EU nije ispunila obećanja“.

Ali, ovaj trik Čavušoglua nije pao na plodno tlo, jer je EU odlučila da veruje ruskom ministarstvu odbrane i podacima o interno raseljenim osobama u Idlibu koje daju ruske službe koje sprovode vazdušna izviđanja terena, a oni se uvelike razlikuju od turskih „milion Sirijaca koji su krenuli prema Turskoj“.

U međuvremenu je evropska granična služba Frontex poslala još 100 agenata na grčku granicu, kao pomoć u zaštiti EU od masovnog priliva migranata.

Slanje bezbednosnog osoblja iz 22 zemlje EU deo je šire pomoći koju je Atina zatražila zbog hitne intervencije na granici. Frontex je već poslao 500 svojih ljudi u Grčku, kao i 11 brodova i drugu opremu.

Generalni direktor Frontexa istakao je da je zaštita slobode, sigurnosti i pravde u EU zadatak svih njenih članica i da prisustvo čuvara iz raznih evropskih zemalja u Grčkoj upravo to dokazuje.

Predviđeno vreme trajanja hitnih intervencija Frontexa na grčkoj granici je dva meseca, ali bi moglo biti produženo, ako to bude neophodno, zaključuje Al Džazira.

Međutim, sinoć dolazi do glasne izjave francuskog predsednika Makrona, koji se nije osvrnuo na situaciju u Grčkoj, već na krizu sa epidemijom koronavirusa, zbog koje je najavio zatvaranje spoljnih granica Evropske unije najmanje na 30 dana.

"Evropska unija će zatvoriti svoje spoljne granice na 30 dana u borbi protiv pandemije koronavirusa. Sva putovanja između neevropskih zemalja i EU takođe će biti obustavljena na 30 dana“, rekao je sinoć u vanrednom obraćanju francuski predsednik Emanuel Makron, koji je uveo i nove mere koje ograničavaju kretanje i izlazak iz domova Francuzima.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lejen izjavila je u ponedjeljak da će EU u sprečavanju širenja koronavirusa uvesti „privremenu zabranu ulaska“.

Uprkos borbi protiv epidemije, Grčka se i dalje bori protiv najezde na svojim granicama. Grčki list "New Post" piše kako budne oči Ankare nadziru nebo iznad turske granice, što je potvrdio i turski dnevni list "Hurijet" koji piše o novoj operaciji turskih dronova koji nisu zauzeti na sirijskom ili libijskom frontu.

U Turskoj je posljednjih dana u toku i drugi posao, izazov usmeren na pritisak grčke granice, prenosi grčki list.

Turski vojni dronovi sprovode radnje u području Evrosa i prate kretanje grčkih vlasti i Frontexa kako bi se sprečile deportacije imigranata.

Prema listu "Ta Nea", operacija čak ima šifrovano ime “1453”, godinu pada Konstantinopolja, što je simbolična poruka da je Ankara na svim nivoima pooštrila igru.

Turski dronovi žele da prikupe informacije o svim kretanjima koja se događaju na grčko-turskoj granici. Informacije se prenose u operativni centar pod nadzorom turskih trupa radi koordiniranja njihovih daljih koraka.

Pokretanje nove “operacije” u kontekstu krize koju je Turska stvorila u Evrosu, iskorišćavanjem migranata s ciljem nastavka ucenjivanja Ankare EU i zastoja na granici, najavio je na svom Tviteru je Seldžuk Bajraktar, tehnički direktor vojne kompanije "Baykar" i zet turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

“Dron TB2 počeo je da patrolira grčkom granicom. Od istoka do zapada, od severa do juga nebo je slobodno“, napisao je Seldžuk Bajraktar, čiji su dronovi poznatiji po visokoj ceni i napadima na sirijsku i libijsku vojsku, kao i njihovim brojnim obaranjima na oba fronta.

Budno "oko" na nebu gleda preko turske granice, piše turski dnevni list "Hurijet", opisujući "novi poduhvat bespilotnih letelica protiv tvrdog stava Grčke prema ‘izbjeglicama’ koji pokušavaju da uđu u Evropu”.

“Bajraktar TB2 patrolira preko grčke granice pod kodnim nazivom "1453", nastavlja se u izveštaju, naglašavajući kako dronovi imaju za cilj da identifikuju mesta intervencije grčkih i evropskih snaga i odmah obaveste turske vojne i policijske snage koje nastavljaju da prate situaciju i da to pokušaju da spreče.

Trebalo bi napomenuti da je Erdogan u više navrata optuživao Grčku za “nehumano postupanje” sa izbeglicama i imigrantima, dolivajući ulje na vatru s lažnim vestima, piše grčki list.

Više puta je Grčku pozvao da otvori svoje granice i omogući tim ljudima da pređu u Evropu. U tom kontekstu je turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu najavio prebacivanje 1.000 posebno obučenih policajaca na granicu Evrosa, kako bi se sprečio povratak migranata na turski teritoriju.

Sojlou je u svojim ranijim izjavama čak upozorio Atinu da je ono što se sada događa na Evrosu “samo početak”, jer Grčka, kako vreme bude prolazilo, neće moći “očuvati” svoje granice.

Ova bi izjava mogla značiti da će se Turska migrantima koristiti na „neodređeno vreme“, ne dopuštajući im povratak natrag u Tursku sve dok evropski čelnici ne pristanu na „kompromis“ s Turskom.

Rat između Erdogana i Evropske unije na grčkoj granici se nastavlja, gde je turski predsednik, po svemu sudeći, poslao svoje snage kako bi se probila blokada grčke policije i propustili migranti da prođu u EU.

Ali ko su ti migranti? Samo sirijske izbeglice? Možda, ali vrlo mali broj.

Blizak odnos između terorista i Turske u Siriji, pod pogledom učesnika na Zapadu, otvara brojna pitanja na tu temu.

Međutim, problem je što ne znamo ko će se zajedno s „izbjeglicama“ probiti u neku zemlju, iako to nije ništa novo. Zbog toga je to ključni deo zahteva za zatvaranje granica, ali ti zahtevi do danas nisu pali na plodno tlo. Sada je Makron uspeo da ispadne „politički korektan“ i zatvori granice, ali je to propisao vanrednoj situaciji sa koronavirusom.

