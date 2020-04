OVO JE GRAD KOJI BI MOGAO DA POSTANE RUSKI BERGAMO! Lekari prestravljeni sa onim što bi moglo da ih snađe! EVO ŠTA KAŽU

U Bergamu već danima nema mesta za sve umrle od kovida-19, pa je vojska prevozila mrtvačke kovčega u krematorijume u drugim mestima. Grad od 120.000 stanovnika nedaleko od Milana, epicentar je epidemije novog korona virusa u Evropi. Ovde su ljudi, nažalost, osetili na sopstvenoj koži šta može da se desi ako se predugo potcenjuje opasnost.

Slično iskustvo preti žiteljima Uljanovska, grada na obalama Volge, 850 kilometara jugozapadno od Moskve. Njegovih 600.000 stanovnika žive okrenuti sebi, a mnogi misle da su priče o pandemiji koja je zahvatila ceo svet obična izmišljotina.

- Virus? Kakav virus? To je zavera, a ne virus. Pustili su ga Kinezi da bi prestigli Evropu i Ameriku. Sigurno imaju vakcinu – citira „Moscow Times“Olgu, tridesetpetogodišnju poslovnu ženu.

Iako je korona virus odavno stigao u Uljanovsk, mnogi u ovom gradu dele njeno mišljenje, ignorišući apele Moskve da poštuju mere izolacije.

"Nulti pacijent" se navodno zove Roškov. Reč je o sinu poslanika regionalnog parlamenta, koji je doneo virus iz Velike Britanije, gde je bio na školovanju. Kad se petnaestogodišnji tinejdžer 16. marta vratio u domovinu, uticajni otac ga je vodio od bolnice do bolnice, ne bi li bio testiran. Kako je kasnije izjavio, učinio je to iz puke opreznosti, a kada je dečak najzad testiran, utvređeno je da je zaražen.

Otac se na Fejsbuku izvinio što se porodica nije pridržavala mera izolacije, pravdajući se time da Velika Britanija u to vreme još nije proglašena rizičnom zonom. Do dvadesetog marta tinejdžer je prešao pola Rusije – bio je u Moskvi, Samari, Dimitrovgradu i na kraju stigao do Uljanovska. Nije poznato koliko je ljudi usput zarazio, a prema zvaničnoj statistici, u Uljanovsku do danas nema nijednog zaraženog korona virusom. Lekari i stručnjaci,međutim, ne veruju podacima.

Lekari se žale zbog ulepšane statistike

- Nemamo efikasan sistem testiranja i zbog toga ne možemo ni da procenimo razmere problema – kaže za "Moscow times" Aleksj Kurinj, poslanik regionalnog parlamenta u Uljanovsku i član zdravstvenog odbora gradske uprave.

On dodaje da je testirano veoma malo ljudi i da ti podaci „ne daju kompletnu siku o epidemiji“. Kaže da strahuje od „italijanskog scenarija“ u Rusiji i da bi Uljanovsk mogao da postane ruski Bergamo.

- Nemamo dovoljno respiratora. Čak nemamo pouzdane podatke o tome koliko ih imamo. Čas kažu da ih ima 325, čak 436 – kaže doktor medicine.

Zastarela oprema

- Ministarstvo zdravlja tvrdi da imamo 436 respiratora u regionu... Doneli su stare aparate za disanje iz magacina, a među njima i neke koji više ne rade, i njih su računali! – ljutito je komentarisao lokalni lekar za list, a Kurinj, koji je nekada vodio službu za hitne slučajeve u Uljanovsku deli njegovo mišljenjenje:

- Mnogi aparati su zastareli. Realno gledano, raspolažemo sa manje od 100 komada.

Neki lekari ukazuju na katastrofalnu nestašicu opreme za ličnu zaštitu, kako medicinskog osoblja, tako i stanovništva.

- U apotekama nema maski, a u bolnicama nedostaju profesionalne zaštitne maske i odela – kaže Dmitrij Maljak, pedijatar iz Uljanovska.

Lekari i medicinske sestre prinuđeni su da prave maske od pelena i gaze, prenosi „Štern“, pozivajući se na Maljka.

- Šta očekivati kada čak ni lekari nemaju maske za disanje? Kada broj pacijenata poraste na 800 ili 1.000, lokalni zdravstveni sistem neće biti u mogućnosti da ih leči - predviđa Kurinj.

