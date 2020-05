VLADIMIR PUTIN U VELIKIM PROBLEMIMA! U ruskim bolnicama je pravi HOROR, raste broj zaraženih, a NAJGORE TEK SLEDI!

Samo danas je u Rusiji zabeleženo čak 9.623 novih slučajeva korona virusa, što je novi jednodnevni rekordni porast, pa je zvaničan broj slučajeva ove zemlje skočio na 124.054.

Više od 64% novih infekcija bilo jena teritoriji Moskve i moskovskog regiona.

Kako raste pandemija korona virusa, zdravstveni sistem najgušće naseljenog područja u Rusiji rasteže se do krajnjih granica.

Iz bolnica stižu jezivi izveštaji o sve većem broju pacijenata. Oko 9.000 novozaraženih dnevno se pojavljuje širom Rusije i za mnoge od njih nema mesta u bolnicama, a ponestaje i lekova i medicinske opreme, navodi "Moskov tajms".

Rusija već danima obara rekorde u broju zaraženih korona virusom, a sada je i premijer te zemlje Mihail Mišustin pozitivno testiran na KOVID-19.

Premijer je tokom video konferencije obavestio predsednika Vladimira Putina o rezultatu testa i napomenuo da će vlada nastaviti da radi kao i obično.

Ta vest je došla u trenutku kada je Rusija premašila broj od 124.000 zaraženih. Na globalnoj rang listi, najveća zemlja sveta je sada sedma najpogođenija, sa više slučajeva od Kine, Turske, Irana,...

I dalje se dobro drži u pogledu smrtnosti, sa nešto više od 1.200 preminulih, s obzirom na to da Kremlj bije glas da često prećutkuje istinu, taj podatak treba uzeti uz dozu rezerve.

Zvanična brojka bi značila ogromnu efikasnost u testiranju i lečenju građanja, što demantuju brojna svedočenja iz bolnica, posebno onih van Moskve.

Uzmimo, na primer, grad Ufa. Zdravstveni radnici iz najveće bolnice u gradu uputili su ove nedelje Putinu video apel, zahtevajući punu istragu o tome kako je njihova bolnica postala "nulta tačka" za epidemiju u celom regionu. Kažu da veruju da su lokalne vlasti u martu znale da postoji problem, ali da nisu dostavile validne rezultate laboratorijskih testova.

- Ne verujemo u podatke iz laboratorija koje kontrolišu regionalne vlasti - kažu zaposleni u bolnici.

Njihova bolnica je 6. aprila stavljena pod dvonedeljni karantin. Medicinsko osoblje je ostalo zatvoreno unutar bolnice bez dovoljno zaštitne opreme i bez mesta za spavanje, a mnogi od njih su morali da nastave da rade i kada su se i sami razboleli.

Slična je priča i u drugim ruskim regionima. Bolničke službe ili čitave bolnice se zatvaraju kako bi se sprečilo da virus pobegne, a pacijenti i zaposleni ostaju zarobljeni u "ljudskom inkubatoru".

Još jedan video snimak sa glavne klinike za zarazne bolesti u Majkopu pokazuje koliko je strašno stanje u nekim ruskim regionima.

Posude prekrivene fekalijama leže ispod bolničkih kreveta i čekaju da budu ispražnjene. U kupatilu nema toalet papira. Posteljina ne izgleda čisto.

- Pod je iz Staljinovog vremena. Od tada nije ni opran - kaže glas iza kamere.

To je sasvim drugačija slika od sjajnih novihbolničkih odeljenja koje gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin deli na svom Tviteru, piše "Skaj njuz".

Moskva se bori da poveća bolničke kapacitete za još 7.000 kreveta, pošto se virus i dalje širi uprkos tome što je prošlo više od mesec dana od uvođenja izolacije.

Prestonica je i dalje je epicentar epidemije, ali njeni građani ubedljivo imaju najbolje šanse za visokokvalitetnu medicinsku negu.

Međutim, čak i tamo zdravstveni radnici sve glasnije pričaju o nedostatku zaštitne opreme. Iscrpljenom bolničkom osoblju očajnički je potrebno pojačanje. Studenti medicine prve godine priskaču u pomoć, ali postoje sugestije da to nije dobrovoljno.

Putin je rekao naciji u sredu da vrhunac tek treba da dođe i da će se tradicionalni majski praznici provesti pod karantinom. To nije terminologija koju on koristi, on i dalje izolaciju naziva "neradnim danima", kao da ne želi da se vidi da je on taj koji nameće strogi režim samoizolacije svom narodu.

Sada pozitivan rezultat na KOVID-19 u samom državnom vrhu zadaje udar Putinovim pokušajima da pokaže kako situaciju drži pod kontrolom.

Već je morao odložiti dva bitna projekta - glasanje o ustavnim amandmanima koji bi mu utrli put za ostanak na vlasti i posle 2024. godine i 75. godišnjicu sovjetske pobede nad nacističkom Nemačkom.

Katastrofalni kolaps cene nafte takođe guta ruske zalihe "za crne dane" i ekonomski će je teško pogoditi.

Jedno vreme tokom ove pandemije Putin je mogao samouvereno da tvrdi da će se sve dobro završiti. To vreme je prošlo.

Kurir.rs/Blic

Kurir