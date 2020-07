LJUDI PRILAZE MELANIJI NA SOPSTVENI RIZIK I TAJ SE RIZIK PLAĆA GLAVOM! Sve tajne prve dame: Ona je tihi VLADAR IZ SENKE

Već druže vreme se priča o knjizi “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” novinarke Meri Džordan koja otkriva nove detalje iz života Melanije Tramp.

U knjizi između ostalog piše da je u vreme dok je ona bila u Njujorku, posle izbora Trampa za predsednika SAD, Trumpova miljenica Ivanka Tramp postavljena za savetnicu američkog predsednika. Upravo tokom tog perioda novac koji je trebalo da budu namenjen za zaposlene u Kabinetu prve dame usmeren je u Zapadno krilo i prema Ivanki Tramp koja je navodno vršila pritisak na oca da preimenuje Kabinet prve dame u Kabinet prve porodice.

Prema izvorima bliskim porodici Tramp, a prema pisanju Meri Džordan, Melanja tako nešto nije dopustila, naprotiv, odlučila je ca postavi čvrste granice sa Ivankom koja se previše opustila u Beloj kući.

- Ivanka se počela da se ponaša kao da je Bela kuća njen dom, a Melaniji se to nije ni najmanje svidelo. Kad su se ona i Baron napokon uselili, blokirala je sve Ivankine želje - napisala je Meri Džordan.

Koliko Melanija ima uticaja dokazala je i činjenica kad je odusila zamenicu savetnice za nacionalnu bezbednost što je na kraju rezultiralo njenim otkazom. Ljudi koji rade u Zapadnom krilu kažu da su čuli kako Tramp kritikuje sinove pa čak i ćerku Ivanku, ali niko se nije mogao setiti da je čuo da kaže bilo šta negativno o Melaniji.

Cenio je to da se nije hvalila svojim uticajem. U Beloj kući Tramp je osećao da je okružen ljudima koji neprestano vape za boljom pozicijom i koji su fokusirani na lični interes pa je Melanijinu odanost puno više cenio nego pre. Šon Sajser, prvi predsednikov direktor za komunikacije, ovako je objasnio: “Melanija je vrlo zakulisna, ali neverovatno uticajna. Ona nije osoba koja bi mogla reći: ‘Zaposli ovu osobu, otpusti ovu osobu’. Ali ona daje do znanja predsedniku šta misli, a on vrlo ozbiljno shvata njene stavove”.

On se prisetio telefonskog razgovora koji je vodio sa Trampom nakon odlaska iz Bele kuće. Sajser je nešto komentarisao, a Tramp je odgovorio: “Znaš šta? Melanija kaže isto. U pravu si”.

- Melania se nije bavila mnogim pitanjima, ali kada je nešto izgovorila, to bi imalo veliku težinu - navodi on.

A da joj korona virus nije poremetio planove, predvodila bi skupljanje sredstava za nadolazeću predsedničku kampanju.

- Rekla je ljudima da želi da ponovno pobedi na izborima - piše Džordan, koja dalje navodi kako su ona i Tramp gotovo pa isti.

- Ona je jako slična suprugu - tvrdi Pulicerom nagrađivana Džordan, koja je 2003. intervjuisala Melaniju. Razgovor je bio posvećen Melanijinom odrastanju u Sloveniji. Reporterka Vašington Posta je zaključila da je Melanija jednako posvećena stvaranju mita o sebi kao i njen suprug. Ne smeta joj kad je predstavljaju da je mlađa nego što jeste, tvrdi da nije bila na plastičnoj operaciji, iako troje fotografa koji su radili s njom kažu da su videli ožiljke. Upisala je težak arhitektonski fakultet na Univerzitetu u Ljubljani, ali nikad ga nije završila, iako tvrdi da ima bečelor diplomu. Uz to, postoje sumnje da Melanija, kao što tvrdi, zna tečno da govori četiri ili pet jezika.

Fotografi koji su s njom godinama radili, uključujući i one rodom iz Italije, Francuske i Nemačke, rekli su mi da je nikad nisu čuli da na tim jezicima izgovara više od nekoliko reči - tvrdi Džordan, koja smatra da prva dama govori dva jezika - maternji slovenački i engleski. Kad je upoznala Trampa, predstavila se kao supermodel, ali to je bilo daleko od istine. Džordan je pronašla i dokaz o tome kako se predsednički par upoznao. Tramp ju je ugledao u noćnom klubu tokom Nedelje mode 1998., gdje je bila s jednim poznatijim modelom. Pogled mu je bio fiksiran samo na nju, ali je ona odbila da mu da svoj broj. Više izvora, uključujući i nemačkog modnog agenta za koga je Melanjia te godine radila, tvrdi da se već tad pričalo da je Melanjia u vezi sa Trampom. Kako se sve više probijala u životu, tako je brisala ljude iz svog života. Bivša prijateljica iz Slovenije tvrdi kako joj se Melanja više nikad nije javila, a isto su potvrdili i njeni bliski prijatelji iz Njujorka.

- Oboje su jako ambiciozni solo igrači, koji cene lojalnost više od svega. Ni Tramp, koji je stalno u javnosti, ni jako povučena Melanja nikad nisu imali bliskih prijatelja. Taj instinkt osamljenika prati ih u braku. Imaju odvojena kupatila u Beloj kući i kad god putuju, često su zajedno u istoj zgradi, ali ne i u istoj sobi. U biti, mislim da je ona povučena osoba kojoj je trebalo puno vremena da se prilagodi javnom životu - navodi autorka knjige.

Prema izvorima novinarke Džordan, Tramp i Melanija se uprkos svemu jako vole. Melanija je od početka podržavala Trampa u njegovim političkim ambicijama. Ona je bila ta koja ga je nagovorila da se kandiduje za predsednika.

- Znaš, Donalde, prestani da govoriš o ulasku u predsedničku trku i uradi to. Ako se kandiduješ, ti ćeš pobediti - ispričao je Rodžer Stun, Trampov politički mentor.

- Ona mu je bila glavna podrška. Njeno mišljenje mu je važno. Ona bi uvek imala neki komentar. U kampanji ona je bila prva koju bi zvao nakon svakog predizbornog skupa. Ona bira kad želi da govori, ali kad to učini, predsednik posluša. Apsolutno od nje traži savete oko kadrovskih pitanja - ističe Kris Kristi, guverner Nju Džerzija. S vremenom je onima koji rade u Zapadnom krilu postalo jasno da Tramp daje veliki značaj onima koje Melanija voli. Kako je jedan bivši funckioner Bele kuće rekao: “Ljudi prilaze Melaniji na sopstveni rizik i taj se rizik plaća glavom. Ne šalim se. Bivši si ako te ne voli”.

Melanijino mišljenje bilo je ključno i prilikom donošenja odluke da Tramp uđe u kampanju s Majkom Pensom. Nakon što su proveli vikend družeći se s Pensom i njegovom suprugom Karen, Melanija je bila uverena da je on bolji izbor od Kristija ili Njuta Gingriča. Za njega je bila uverena da će biti zadovoljan pozicijom drugog čoveka i neće se boriti za prvo mesto, što nije bila sigurna za drugu dvojicu.

Portparolka Melanije Tramp demnatovala je navode iz knjige navodeći da se radi o pogrešnim informacijama i da knjiga ne spada u publicistiku, nego u fikciju.

