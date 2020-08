SNIMLJEN OPASAN VATRENI TORNADO: Stihija jurila 95 km na sat, već izgorelo 800 hektara (VIDEO)

Američka Nacionalna meteorološka služba u Rinu izdala je upozorenje na vatreni tornado od požara u Lojaltonu. Požar je počeo u okrugu Sijeri u Nacionalnoj šumi Taho.

"Zabrinuti smo zbog ovog ekstremno haotičnog ponašanja požara. Vatrogasci koji gase požar ne mogu da predvide kako će se vetar ponašati niti koliko će snažan biti", rekao je meteorolog Džon Mitelstad.

Požar kod Lojaltona počeo je u subotu i do večeri spalio više od 800 hektara površine.

Vatrena tornada se stvaraju kad vetrovi koji menjaju pravac zahvate vreli vazduh koji se podiže usled požara, poput običnog tornada, samo što je razlika u tome što se vetrovi u prvom slučaju mešaju sa dimom, stvarajući veoma opasne uslove.

Mitelstad je dodao da su se vetrovi vatrenog tornada u subotu kretali brzinom do 95 kilometara na sat. Upozorio je da visoke temperature, koje su dovele do prekida struje širom Kalifornije usled preopterećenosti mreže, mogu dovesti do još vatrenih tornada.

Kurir.rs/NBC/Tanjug

Kurir