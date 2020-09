GLAVNI RUSKI TOKSIKOLOG O STANJU NAVALJNOG: Imao je probleme sa varenjem i ishranom nekoliko dana pre hospitalizacije

Sabajev je istakao da metabolički poremećaji nisu retkost u praksi, i da Navaljni nije bio jedinstven takav klinički slučaj.

„Podaci i anamneza, odnosno istorija bolesti, ukazivali su nam na to da je zaista imao problema, i to u trajanju od pet do sedam dana pre hospitalizacije. Imao je probleme sa varenjem, probleme sa ishranom. Pacijent je bio na nekim režimima ishrane, nešto vezano za mršavljenje“, rekao je Sabajev, prenosi Ministarstvo zdravlja Omske oblasti.

foto: EPA / Clemens Bilan

On je rekao da su lekari prosto procenili stepen promena i metabolički poremećaj.

„Sam format metaboličkog poremećaja je prevladao nad metabolizmom ugljenih hidrata. To su visok nivo šećera u krvi, visok nivo dijastaze u urinu, visoka amilaza u krvnom serumu, visok nivo mlečne kiseline. Ti parametri nisu ni na koji način povezani sa 'novičkom'“, rekao je Sabajev. On je dodao da to što bubrezi, jetra i pluća nisu oštećeni ukazuje na to da nije bilo nikakvih toksina u organizmu Navaljnog.

„Bilo kakav toksikant koji prođe kroz naše prirodne organe detoksikacije, a to su bubrezi, jetra i pluća, ostaviće trag. U ovom slučaju nije bilo oštećenja tih organa. S obzirom na to može se reći da u organizmu pacijenta nije bilo nikakvih toksikanata“, rekao je lekar.

foto: EPA / Clemens Bilan

On je dodao da je stanje Alekseja Navaljnog mogao izazvati i alkohol, stres i premorenost, čak i temperaturni faktor, kao što je dugotrajno izlaganje suncu.

On je dodao da su lekari u klinici u Omsku uspeli da umanje dubinu kome u kojoj se nalazio Navaljni i da vrate metabolizam ugljenih hidrata skoro u normalu.

„Za 44 časa boravka pacijenta u našoj klinici uspeli smo mnogo toga. Pored toga što smo sproveli opsežne dijagnostike i što je održano nekoliko konzilijuma, na kliničkom planu smo uspeli da metabolizam ugljenih hidrata, a posebno nivo šećera, dovedemo skoro u normalu. Takođe se zaustavilo nagomilavanje mlečne kiseline. Smanjila se dubina kome. To ukazuje na to da su neurološke manifestacije počele polako da nestaju dok je bio u našoj klinici“, rekao je glavni toksikolog.

foto: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Podsetimo, nemačka vlada je, pozivajući se na laboratoriju Bundesvera, saopštila juče da je ruski opozicionar „otrovan“ supstancom iz grupe hemijskih bojnih otrova „Novičok“.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir