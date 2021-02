PRINCEZA DUBAIJA OTKRILA U TAJNOM SNIMKU: Ovako je shvatila da joj je bekstvo propalo! Borila se do kraja (VIDEO)

Međutim, plan joj nije uspeo i od tada se gotovo ništa nije znalo o njoj.

Ove nedelje svet je obišao snimak u kojem princeza tvrdi da živi u zatočeništvu, u pritvoru u vili.

U snimku koji je, navodno snimila u tajnosti u kupatilu, princeza je otkrila kako je planirala besktvo pre tri godine i kada je uvidela da je plan propao.

"Čula sam zvuk čizama, pucnje, a ljudi su vrištali. Niko od posade nije nosio čizme. Tako sam znala da se neko ukrcao, a zvuk pucnja je bio blizu", rekla je princeza.

Ona je pokušala da pobegne od svoje porodice 2018. godine brodom preko Indijskog okeana, ali je na silu vraćena u Dubai. Njena porodica je rekla da je ovo bila "spasilačka misija" nakon što su je "prevarili kriminalci koji su tražili novac".

Šeik, moćan i uticajan čovek koji se često viđa u društvu šefova država, kao i pored kraljice Elizabete II, rekao je ranije da je njegova ćerka bezbedna i dobro. Porodica je rekla da želi da očuva njenu privatnost.

Nakon što je vraćena u Dubai, Latifa je navodno držana u zatvorskoj ćeliji, a onda u kraljevskoj vili - sa rešetkama na prozorima i čuvarima.

foto: AP

Kako je rekla u snimku, drže je kao "taoca u vili", za koju Skaj njuz navodi da se nalazi u blizini popularnog turističkog mesta Džumejra bič. Prijateljica je uspela da joj krišom dostavi telefon, kojim je snimila najnoviji snimak.

Ona i njena najbolja prijateljica Tina Jauhiainen otišle su ispod palube na spavanje 4. marta 2018. godine, kada je došlo do napada.

"Zatvorile smo vrata, ugasile svetlo i sakrile se u kupatilu. Znale smo da opasnost dolazi odozgo", rekla je u snimku.

Soba u kojoj su se krile ubrzo je bila ispunjena dimom, zbog čega su bile primorane da izađu na palubu, gde su se suočile sa naoružanim muškarcima.

"Uperili su oružje u nas. Uporno sam govorila da ne mogu da me vrate, da želim azil i da se nalazimo u međunarodnim vodama. Rekla sam da ne mogu da me kidnapuju. Niko nije mario za to", dodala je princeza.

Rekla je da su joj tri puta ubrizgali sedativ, ali da je nastavila da se bori.

"Borila sam se do poslednjeg trenutka. Stavili su me na nosila, vezali mi noge. Dok su me unosili u avion, onesvestila sam se", prisetila se Latifa.

Po povratku u Dubai, stavili su je u zatvor, a opisala je i kako je on izgledao. Rekla je da su je naterali da se istušira jer joj je odeća bila krvava. U snimku je rekla da je "talac koji je pretučen, drogiran i zatvoren".

Ujedinjene nacije saopštile su da će od vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata pokrenuti pitanje hapšenja princeze Latife.

Kurir.rs/Telegraf/Sky news

Kurir