RADNIK AMAZONA OTKRIO KAKO IZGLEDA NJEGOV DAN: Na nogama ste 11 sati, ne ide se u toalet, a stalno vam govore da niste brzi

Jedan od zaposlenih, koji se na društvenoj mreži Imgur prestavio kao Somethingslightlyclever, opisao je kako izgleda rad u skladištu Amazona.

Očekivano, lista razloga zbog kojih treba raditi na ovom radnom mestu, mnogo je kraća od razloga protiv. Pritom, u jeku pandemije mnogi Amerikanci imaju mogućnost rada od kuće, što se ne može reći za zaposlene Amazona koji su prenatrpani poslom.

Na samom početku, zaposleni kaže da radi tamo oko pola godine.

Kao pozitivne stvari navodi da svakog dana imate pravo na pauzu od 30 minuta koju možete da provedete kako želite, mada je to standard u većini preduzeća, u mnogim zemljama.

"Radi se u 4 smene, od po 10,5 sati. Lepo je imati tri dana slobodna, ali je teško što nemate slobodnog vremena nakon posla. Jedna od pozitivnih stvari je i nezavisnost jer se 95 odsto vremena prepušteni sebi", navedeno je.

A onda su pobrojane negativne odlike ovog posla.

"Sam posao. Potpuno je užasno. To je najdosadniji, zaglupljujući posao koji možete da zamislite. Kvote... Stalno vas teraju da budete brži, do momenta kada nećete otići u toalet jer želite da ispunite kvotu. Zapravo, mnogi ljudi preskaču svoje pauze kako ne bi zaostajali u kvotama.

Konstantno vas proganjaju da niste pomerili prozvod brzinom kojom je trebalo. Na svaka dva sata neko će doći i reći vam da niste ispunili kvotu. Pitaće zašto iako znaju da su kvote neosnovane.

Mlada sam osoba dovoljno da budem u dobroj fizičkoj formi, ali ovo je fizički posao. Stojite 11 sati, na nekim pozicijama se pređe 30 milja dnevno. Ali najgora je psihološka šteta. Ne dozvoljavaju slušalice ili muziku. Očekuje se da radite 11 sati dnevno, bez kontakta sa ljudima, bez sunca, bez ičega... Samo sa vašim mislima.

Ne znam da li ste ikada proveli 11 sati sa vašim mislima, ali za mene je to bilo pogubno. Svakog vikenda bi se gubio, poželeo sam da okončam život, raspadao sam se. Sada u uhu držim malu spravicu (za muziku) koja ne može da se vidi. Ne mogu da radim bez toga.

Ovo mesto je nalik na Zvezdu smrti (Ratovi zvezda). Nema prozora... to je ogromno mesto. Treba mi 5 minuta od parkinga do radnog mesta. 5 minuta od radnog mesta, do prostora za pauzu, a to vreme vam se oduzima od pauze.

Tako da imate dve pauze od po 30 minuta dnevno, ali pošto morate da pešačite do mesta za odmor i nazad, to su pauze od po 20 minuta. A i to se računa kao da je kontraprodukivno i na štetu ispunjavanja kvota. Čak vas smatraju odgovornim ako ne radite dok ste na pauzi.

Ovako izgleda moj dan. 90 minuta vozim do posla. Parking je ogroman, treba mi 5 minuta pešačenja do zgrade. To je ogromna zgrada, na ulazu prolazite kroz metalne barijere. Obično se na TV ekranu pojavi gde treba da radite. Radite. Dva sata kasnije, neko vam kaže da ne radite dovoljno brzo ili da ste pogrešili. Uzmete pauzu. hodate do sobe za pauzu, računate koliko vam je minuta ostalo. Prostor za pauzu je kao dragstor, hrana je kao sa benzinske pumpe, kupite sendvič sa ćuretinom za 6.80 dolara i pokušate da ga pojedete dovoljno brzo da biste se vratili nazad.

Sve se ponavlja, govore vam da ste pogrešili ili da niste brzi.. Odlazite na drugu pauzu, ali sada ubrzanim korakom, da biste uštedeli vreme.

Natrag na posao. Trebalo bi ići u toalet, ali to ignorišete jer su vam već triput rekli da niste ispunili kvotu. Možda možete otići posle radnog vremena.

Dan se završio. Radujete se povratku kući i špicu od sat i po, ali to je vaše slobodno vreme", piše u objavi ovog korisnika.

Već smo pisali kako u Amazonu obećavaju rad od 15 dolara po satu i zdravstveno osiguranje, a u promotivnim snimcima radnici su nasmejani, reklo bi se da nema boljeg mesta za zaposlenje.

Međutim, kako piše Blumberg, realnost je manje ružičasta. Većina radnika zaposlenih u skladištima Amazona se muči da plati račune, a više od 4.000 njih se prehranjuje uz pomoć bonova za hranu, u 9 saveznih država, pokazala je studija američke vladine Agencije za reviziju. Više o tome OVDE.

