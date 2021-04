OVO NEMAČKO SELO NIJE DO SADA IMALO NIJEDAN SLUČAJ KORONE: Svi se pitaju kako im je to pošlo za rukom

Ali nije tako u čitavoj zemlji. Selo Lig na jugozapadu Nemačke nije do sada imalo nijedan slučaj korone. Nalazi se u idili nemačkog pobrđa Hunsrik, nedaleko od reke Mozel, jugozapadno od Koblenca. U njemu su brižljivo restaurirane tradicionalne kuće s drvenom skeletnom konstrukcijom, ima vatrogasni dom, osnovnu školu, ogromnu crkvu u centru sela... To je zapravo selo kao i mnoga druga u Nemačkoj.

U seocetu živi oko 400 stanovnika i sada već mnogi goovre o „čudu iz Liga“. Od početka epidemije korone u Nemačkoj se zarazilo više od 3 miliona ljudi, u nekim opštinama je trenutno sedmodnevna incidencija na 100.000 stanovnika preko 400.

U Ligu je incidencija – nula. I to ne samo sada. Tokom proteklih 14 meseci nije zabeležen nijedan slučaj infekcije. Kao da se selo nalazi pod nekakvim imaginarnim staklenim zvonom koje sprečava prodor virusa.

Jedan od stanovnika Liga foto: THOMAS FREY / AFP / Profimedia

Ovu neverovatnu priču započinje načelnik Hajnc Ciles (57). „Do sada smo imali veoma veliku sreću, naravno to je još samo trenutno stanje. Možda gore imamo nekog anđela zaštitnika koji kaže: Ovo selo ćemo da pustimo na miru“, rekao je.

Cilesov telefon već dve nedelje ne prestaje da zvoni. Nakon što su lokalne novine objavile članak o „čudu od sela“ nije se naslućivalo kakvu će medijsku lavinu to da pokrene. Reporteri dolaze jedan za drugim. Hoće da saznaju šta to Lig radi drugačije i bolje od drugih. Šta je, dakle, tajni recept – osim malo sreće?

"Imamo odličnu seosku zajednicu, mnogo volontera koji se odmah uključuju i prihvataju posla. Svi sebe vide kao deo tima Liga i sarađuju“, kaže Ciles. Omladina je preko noći stvorila servis za kupovinu nazvan „Mladi za stare“. Jedan tim je redovno obilazio starije ljude, roditelji čija deca idu u osnovnu školu skupljali su novac za dva ventilatora u učionicama.

I dalje žele da ostanu bez slučajeva korone

„To što politika često proklamuje, ali ne sprovodi, to mi uzimamo u sopstvene ruke“, ponosno kaže načelnik. Lig sprovodi ono čime se ponose brojna sela u Nemačkoj. Ljudi se poznaju i vode brigu jedni o drugima. A iako je incidencija nula, ipak niko ne misli da virus možda uopšte i ne postoji.

"Nijedna osoba u Ligu ne osporava postojanje korona-virusa. Ljudi se pridržavaju pravila, razboriti su i disciplinovani i prihvataju činjenicu da je u toku pandemija s dalekosežnim posledicama po čitav svet“, kaže.

foto: EPA/Alejandro Garcia

Iako 90 odsto zaposlenih iz Liga putuju u neko od okolnih mesta, do sada je selo ostalo pošteđeno korone. Staro pravilo u fudbalu glasi: „Mora da ostane nula“. Može dakle da se pobedi samo se ne primi gol. Ljudi u Ligu su to načelo prihvatili.

Ali, Hajnc Ciles napominje: „Mi na to ne gledamo kao na takmičenje, Bože sačuvaj. Uvek može da se dogodi da se neko zarazi.“

Kuće za odmor ipak zatvorene

Kad bi Martin Vajl svoje apartmane za odmor reklamirao nultom incidencijom u Ligu, njegova ponuda bi bila traženija nego inače. Njegov „Landhof Lig“ privlači turiste planinarskim stazama, jahanjem za koje ima dve islandske kobile i najlepšim nemačkim visećim mostom. Ali, od drugog novembra Vajl ne sme svoje apartmane da iznajmljuje turistima. Takva su pravila, uprkos nultoj incidenciji.

„Pomalo podvojeno gledam na sve to. Apartmani su naime pripremljeni da bez problema prime goste, bez kontakta. S druge strane, da li zaista želimo da ljudi koji dolaze i nekog regiona s incidencijom od npr. 300 ovde provode odmor?”. naveo je.

„Čudu iz Liga” doprinosi i to što niko ne želi da bude prvi koji je u selo doneo virus. To ne želi ni Martin Vajl, iako pandemija ugrožava njegovu egzistenciju, bez obzira na pomoć koju je dobio od države. Medijska halabuka oko Liga mogla bi da ima pozitivan efekat. „Možda će to ljudima ostati u sećanju pa možda dođu i neki novi gosti.“

Nedaleko od apartmana Martina Vajla nalazi se mala dvorana Hunsrik-Hale. Tu jednom nedeljno, subotom od 15 do 17 časova, svi stanovnici mogu da se testiraju. Rezultat dobijaju nakon 15-ak minuta. To je organizovalo seosko vatrogasno društvo, tačnije glavni vatrogasac Tomas Vikert.

Hajnc Ciles već ima ideju šta da se uradi slučajeva infekcije ne bude bilo sve do jeseni. „Ako zaista uspemo da prođemo pandemiju bez ijednog slučaja, priredićemo veliku seosku zabavu“, istakao je.

Kurir.rs/DW