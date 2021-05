BIVŠI AMERIČKI PORUČNIK: Viđali smo NLO svakog dana, tokom dve godine! Ovo je tehnologija koju ne poznajemo VIDEO

Kako je rekao za CBS njuz, zajedno sa drugim pilotima njegove borbene eskadrile F/A-18 uočio je „čudne, neidentifikovane objekte“ u vazdušnom prostoru jugoistočno od Virdžinija biča i to se dešavalo skoro svakog dana, tokom dve godine, počevši od 2015. godine.

Grejvs kaže da se to događalo toliko često da su piloti na kraju počeli da ih "uzimaju zdravo za gotovo".

Njihove navode Ministarstvo odbrane istražuje godinama, ali su američke vlasti to nevoljno priznale nakon što su nekalsifikovani snimci objavljeni u Njujork tajmsu 2017. godine. Sada je Obaveštajni odbor Senata naložio direktoru Nacionalne obaveštajne službe i sekretarijatu Ministarstva odbrane da sačine izveštaj.

foto: Youtube/60 Minutes

"Iskreno sam zabrinut. Znate, da su to taktički avioni iz druge zemlje koji su leteli gore, to bi bilo veliko pitanje, ali zato što to izgleda malo drugačije, zapravo mi nismo spremni da se suočimo s problemom. Dobro prolazimo samo ignorišući činjenicu da su oni tamo i da nas gledaju svaki dan“, rekao je Grejvs voditelju emisije „60 minuta“ Bilu Vitakeru.

Iako je Grejvs te objekte nazvao „pretnjom po bezbednost“, rekao je da piloti koji su bili svedoci NLO-a očigledno imaju različita mišljenja o tome šta bi ti objekti zapravo mogli biti. Moguća objašnjenja su da bi to mogla biti „tajna američka tehnologija“ ili „neprijateljska osmatračka platforma“.

„Ovo je teško objasniti. Imate rotaciju, imate velike nadmorske visine. Imate pogon, zar ne? Ne znam. Iskreno, ne znam šta je to. Rekao bih da je najveća verovatnoća da je to program za posmatranje pretnji“, rekao je Grejvs dok je gledao jedan od deklasifikovanih video zapisa. Kako kaže, ne isključuje ni mogućnost da se radi o ruskoj ili kineskoj tehnologiji.

Luiz Elizondo, bivši zvaničnik Ministrastva odbrane, koji je skoro 10 godina istraživao ove fenomene, kaže da su misteriozne letelice daleko superiornije nego bilo šta što Amerika poseduje.

"Zamislite tehnologiju koja može da leti 13.000 milja na sat i koja može da izbegne radare i prolazi kroz vazduh i vodu, a možda i svemir, a takođe nema ni vidljivih pogona, krila, kontrolnih površina, a opet može da prkosi gravitaciji", naveo je.

Kurir.rs/CBS