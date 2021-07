LOD JE IZRAELSKI GRAD STRAHA Stanovnici žive u neizvesnosti: Plašimo se za našu budućnost

Smrtonosna razmena vatre palestinskih ekstremista i izraelske vojske je eskalirala u pojasu Gaze, horde naoružanih iljudi z obe zajednice napadale su prolaznike, oskrnavile tuđu imovinu i verske objekte.

U izraelskom gradu Lodu je ubijen palestinski državljanin Izraela, a Jevrejin Izraelac ubijen kada mu je kamenovanautomobil.

Novinari BBC-ja razgovarali su sa dve žene koje žive u podeljenom Lodu o situaciji u tom gradu.

foto: EPA/MOHAMMED SABER

Plašimo se za našu budućnost ovde, rekla je jedna od njih, dok druga dodaje da je taj događaj stavio veliki zid između njihovog društva.

Maha je Arapkinja iz Izraela, dok je Tali Jevrejka iz Izraela i obe su majke troje dece koje žive u Lodu.

Lod je jedan od nekoliko gradova u Izraelu u kom živi mešano stanovništvo, gde Arapi i Jevreji žive jedni pored drugih.

Tokom konflikta u pojasu Gaze u maju ove godine moglo je da se vidi najgore nasilje među stanovnicima.

-Nastao je totalni haos, grad je goreo, ono što se desilo je bila kao neka vrsta eksplozije, prisetila se Tali.

Sinagoge su spaljene, dok su džamije i mesta gde se mole muslimani vandalizovani.

Vlada je proglasila vanredno stanje i uvela je policijski čas.

-Bilo je jasno da ne možeš da izađeš iz grada, bilo je opasno, ljudi su kamenovani u svojim automobilima, istakla je Tali.

foto: EPA/ MOHAMMED SABER

Maha takođe kaže da je bacano kamenje, a da je policija bacala šok bombe na džamiju.

Obe strane vide sebe kao nezaštićene.

Policijski čas je važio samo za Arape, a policajci su dozvoljavali da rulje Jevreja da napadaju izraelske Arape, piše BBC.

Tali kaže da nešto što je bilo mnogo više zabrinjavajuće u odnosu na pucnje i kamenovanje su priče o ljudima koji su napuštali svoje stanove i o onima koji su upadali u njih.

-Kada su oni napuštali svoje stanove, jedini ljudi koji su znali za to su njihove komšije Arapi, rekla je ona.

-To su bili ljudi kojima su verovali, ljudi kojima su se smešili svakog jutra na putu do posla...Postoje ljudi čiji su automobili specijalno paljeni, to je bilo šokantno, dodala je.

Dva Izraelca su ubijena u Lodu, jedan je Jevrejin, drugi izraelski Arpain, dok je bilo mnogo povređenih.

foto: EPA/ HAITHAM IMAD

Svi momci iz našeg komšiluka su stajali na krovu celu noć kako bi čuvali naše domove. Mnogo smo se plašili, oni su dolazili i palili kuće, dok su ljudi unutra, rekla je Maha.

Nakon 11 dana sukoba u Gazi, obustavljena je vatra.

Situacija u Lodu se smirila, neće biti lako popraviti raskol koji je napravljen tokom sukoba između ove dve zajednice.

Život između izraelskih Arapa i Jevreja u Lodu nikada nije bio perfektan ali je bio normalan.

-Osećaš se kao da niko ne može da te zaštiti - ni država, ni policija, niko, rekla je Maha.

-Nikada mi niko nije pretio, nikada nisam imala problema na nacionalnoj osnovi ili zato što sam Jevrejka. Ovaj događaj kao da je podigao veliki betonski zid imeđu nama. Ne znam šta će se desiti, rane su i dalje sveže, rekla je Tali.

Iz policije je saopšteno da svako lice koje je učestvovalo u nasilju biće izveden pred lice pravde, ali aktivisti kažu da se to odnosi samo na Arape.

Kurir.rs/Č.N.