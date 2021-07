NE MOGU DA ODUSTANEM OD SVOJE NOGE Povređeni demonstranti iz Gaze trpe užasne bolove, ali NE PRISTAJU NA AMPUTACIJU

Dok sedi na svom bolničkom krevetu, sa šinama i fiksatorima koji su zabodeni u njegovu desnu nogu, Mohamed al-Mugari trpi bolove i na lekovima je odkad je upucan pre tri godine.

On živi sa infekcijom kosti, a bakterija je vać sad otporna na brojne antibiotike.

Lekari, uključujući one iz Jordana i Egipta, gde se ranije lečio, složili su se da bi amputacija mogla da okonča njegove probleme, ali on to konstatno odbija.

foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

-Odlučan sam u tome da sačuvam nogu, rekao je on znajući da zbog infekcije koju ima može da dobije sepsu od koje može da umre.

Ovaj 31- godišnji kuvar nije u mogućnosti da radi odkad je ranjen, jedva i spava zbog bolova koje trpi, a ni jedan lek više ne može da mu ih ublaži.

Lekari u bolnici Nader, u kojoj se Mugari nalazi, imaju na desetine takvih pacijenata.

Dr Mohamed Kumboz, koji radi u toj bolnici, koja se nalazi u južnom delu Gaze u misiji ''Lekari bez granica'' rekao je da je za mnoge amputacija neka vrsta neuspeha, iako bi to moglo u velikoj meri da poboljša kvalitet života tih muškaraca.

foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Mugarija je pogodio metak u aprilu 2018. godine tokom učestvovanja u protestima, poznatim kao ''Veliki marš povratka''.

Tokom protesta koji su trajali nedeljama, demonstranti su pozvali na okončanje blokade Gaze nametnute 2007. godine i povratak više od milion ljudi raseljenih sa današnje izraelske teritorije.

Hamas, militantna grupa koja vlada Gazom, u početku nije bio umešan, ali je kasnije odobrio proteste, uz učešće nekih njihovih članova.

Prema podacima UN-a, više od 36.000 ljudi je ranjeno tokom 18-mesečnih protesta, 22 odsto živom municijom, a izvršeno je 156 amputacija.

foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Uz ograničene zdravstvene uslove u Gazi, teško ranjeni upućivani su u bolnice na Zapadnoj obali i u Izraelu, ali dozvole za izlazak nisu uvek dodeljivane.

Od 604 prijave, 17 odsto je odobreno, a 28 odsto odbijeno, dok ostatak nije dobio odgovor na vreme za svoje medicinske preglede, navodi se u dokumentima UN.

Muhamed al-Hak, 35-godišnji otac šestoro dece, rekao je da se navikao na redovno uzimanje lekova, kojima pokušava da ublaži oštre bolove i bolove izazvane oštećenjem nerva, piše Gardijan.

-Sećam se kada sam video kako leti metak prema meni, rekao je prisetivši se protesta iz 2018. godine u kojima je učestvovao.

-Bio sam prevezen u bolnicu sa 17 ostalih koji su ranjeni.

Nakon 30 operacija i četiri različita fiksatora lekari su uklonili jedan deo inficirane koske, ostavljajući nogu 4 cm kraću.

Rečeno mu je da mu noga neće biti u funkciji. U proteklih nekoliko godina za njega je nemoguće bilo da radi, tako da većinu svog vremena provodi kod kuće u nenormalnim bolovima.

-Dva puta su mi savetovali amputaciju, rekao je on, ali on ne želi da pristane na to iako je infekcija prestala da odgovara na lekove.

-Iako me boli, ne mogu da odustanem od svoje noge, istakao je on.

Kurir.rs/Č.N.