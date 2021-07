TADŽIKISTAN STRAHUJE OD OFANZIVE TALIBANA: Mobilisali 20.000 rezervista da čuvaju granicu dugu 910 km! Traže HITNU pomoć ODKB!

Složena situacija u Avganistanu kada vojska SAD munjevito napušta ovu zemlju, a Talibani zauzimaju sve više okruga, dok su snage bezbednosti vlade u Kabulu nemoćni da zaustave islamiste počinje i da se odražava i na susedne zemlje, pre svega one koje imaju direktnu granicu sa Avganistanom, tu se presvega misli na Iran, Uzbekistan i Tadžikistan, države na koje je građanski rat u ovoj napaćenoj zemlji imao veliki uticaj, To se posebno odnosi na Tadžikistan zemlju u kojoj je početkom 1990-tih godina prolog veka došlo do građanskog rata, kada su se borci iz susednog Avganistana prelili i pokušali da sa lokalnim islamistimauzmu vlast. Zahvaljujući ruskom kontingentu taj plan post sovjetske deobe Centralne Azije je propao.

Talibani prema poslednjim podacima Talibani kontrolišu trećinu Avganistana, a u maju kontrolisali su dve trećine, sada ta cifra poslako raste i preti da dostigne da ovaj islamistički pokret kontroliše skoro 80 posto Avganistana. Već sad posle bežanja avganistanskih vojnika, koji su odbili da se predaju u Tadžikistan preti da granica sa ovom zemljom na severu pređe pod potunu kontrolu Talibana, kao što je to sadslučaj sa Iranom.

Kako pišu ruski mediji vlada u Tadžikisatanu odlučila je da preduzme konkretne mere. Predsednik države Emomail Rahmon naredio je mobilizaciju 20.000 rezervista, koji će biti upućeni na granicu sa Avganistanom.

A vlasti ove centralno azijske države obratile su se po prvi put od kad postoji Dogovor o kolektivnoj bezbednosti ODKB za direktnu pomoć.

Stalni predstavnik Tadžikistana pri ODKB-u Hasan Soltonov obavestio je članove Stalnog saveta te organizacije o naglom pogoršanju bezbednosne situacije u avganistanskim pograničnim regionima. U svom govoru, Soltonov je istakao da talibani izvode napade na granične karaule u Avganistanu. Jedan takav napad dogodio se 22. juna. Tada su 134 avganistanska vojnika bila prinuđena da se povuku na tadžikistansku teritoriju kroz 3. i 4. predstražu graničnog odreda Panj.

"Dana 4. jula 2021. u 18 časova, naoružana grupa talibana * zauzela je bez borbe okrug Hohon, provincija Badakhshan, Islamska Republika Avganistan. 94 pripadnika oružanih snaga Islamske Republike Avganistan povukli su se i, da bi spasili svoje živote, prešli državnu granicu na odseku „Šohon“ na „Š. Šohin “i ušli na teritoriju Republike Tadžikistan".

Soltonov je naveo da su već 5. jula militanti preuzeli potpunu kontrolu nad okruzima Hohon, Shikai, Nusai, Mohimai, Shugnon i Sulton Ishashim iz avganistanske provincije Badakhshan.

Avganistan ima zajedničku granicu sa Tadžikistanom u dužini od 910 kilometara.

Stalni predstavnik Tadžikistana pri ODKB-u primetio je da u vezi sa komplikovanom situacijom da zvanični Dušanbe preduzima sve mere, ali neće moći da se nosi sam. S tim u vezi, Soltonov je, u ime republičkih vlasti, apelovao na članove ODKB (uključujući Rusku Federaciju) sa zahtevom da preduzmu mere za zaštitu južnih granica organizacije.

